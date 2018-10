Il sogno del collezionista 92enne si avvera e la Panini gli regala una figurina tutta sua Il sogno del collezionista 92enne si avvera e avrà ... : Il signor Renzo ha così potuto conoscere meglio la storia della Panini e vedere da vicino le aree dove le figurine vengono stampate e imbustate, prima di essere distribuite in Italia e nel mondo. «...

TITANIC TORNA AL CINEMA DOPO 20 ANNI/ Video - il Cuore dell'Oceano nei sogno di Jack e Rose : TITANIC TORNA al CINEMA DOPO 20 ANNI. Ultime notizie Video, il capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet di nuovo in sala: ecco qualche curiosità(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Chi ha bisogno dell'ignoranza? : Mi chiedo con rabbia quanto ci sia di popolare, sia pure di populista, nella contestazione, nel disprezzo e, talvolta, nell'odio verso la cultura. E non parlo della contestazione dei "maître à penser", per altro condivisibile, ma proprio dell'apprendimento in sé, della voglia o della necessità del sapere, quasi che ci si debba vergognare ad avere un libro (o un e-book) in mano.C'è una sintesi inaccettabile ...

Vettel - unico colpevole se stesso : così il sogno mondiale della Ferrari è volato via : Dopo la vittoria al Gran Premio del Giappone [VIDEO], Lewis Hamilton tocca con entrambe le mani il suo quinto titolo mondiale. Non era questa la stagione che sognavano i tifosi della Ferrari, soprattutto dopo il grande avvio di Sebastian Vettel. A conti fatti, però, l'epilogo di questo campionato mondiale di Fomula 1 2018 somiglia tanto a quello dello scorso anno, anzi è ben peggiore. Perché possiamo sforzarci di cercare ovunque i colpevoli di ...

L'ultima di Roberto Benigni : "Non si può far morire il sogno dell'Europa unita" : "ll sogno dell"Europa unita è l"unico sogno che si può dare a un bambino che nasce ora, non lo si può far morire". Roberto Benigni torna a parlare e lo fa a difesa dell"Unione Europea e della sua unità (perduta?).L'attore e regista ha svelato il suo nuovo progetto in cantiere, ospite al Convegno Internazionale di Studi dove è stato presentato "Letture dell"Inferno di Roberto Benigni": non un film, ma un programma televisivo che vorrebbe vedere ...

"Spero non finisca col raccogliere macerie". "Sì - quelle del sogno europeo distrutto da gente come lui". Botta e risposta tra Juncker e ... : "Spero che" Matteo Salvini "non finisca mai nella situazione di dover raccogliere un mucchio di macerie", ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker rispondendo ai ...

Salvini : 'Uniche macerie sono del sogno Ue distrutto da Juncker' : "Le uniche macerie che dovrò raccogliere sono quelle del bel sogno europeo distrutto da gente come Juncker". Lo ha detto Matteo Salvini, replicando al presidente della Commissione Ue e definendo "...

Migranti - Prodi : 'L'Europa ne ha bisogno - entro il 2050 popolazione calerà del 10%' : 'Abbiamo bisogno di un flusso diMigranti assolutamente forte altrimenti non avremo la possibilità di portare avanti una politica economica': così...

Alice Volpi/ La campionessa del mondo di scherma : "Le Olimpiadi il mio sogno" (I Soliti Ignoti) : Alice Volpi, la campionessa del mondo di scherma ospite della puntata odierna de I Soliti Ignoti, martedì 2 ottobre 2018: "Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:04:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il sogno delle nozze : le parole di Tina e Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani troverà il grande amore e, magari, il suo futuro marito? Le frecciatine di Tina e Giorgio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Lana Del Rey contro Kanye West : «Se sostieni Trump hai bisogno di aiuto quanto lui» : Lana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyQuel cappellino con la scritta Make America Great Again, per lui «rappresenta il bene e un’America di nuovo unita»: Kanye West lo indossa nella foto che ha postato su Instagram per schierarsi apertamente dalla parte di Trump. Non solo: nel post ha proposto di «abolire il 13esimo emendamento», quello che ha abrogato la schiavitù. «Non delocalizzeremo più in altri ...

Tennis : dopo la beffa - Fognini a Pechino Resta ancora vivo il sogno del Masters : Con la vittoria a Chengdu Tomic ha gudagnato 47 posti passando al numero 76 del mondo. 17 la classifica record di Bernard Tomic, raggiunta per la prima volta l'11 gennaio 2016. 4 i tornei vinti in ...

Ecco perché abbiamo bisogno della potenza dei processori Intel octa-core di prossima generazione - articolo : Anche se mancano le conferme ufficiali, è probabile che nei prossimi mesi vedremo nuove CPU a otto core da parte di Intel, che saranno in grado di surclassare il già potente i7 8700K, che attualmente è la nostra scelta ideale come CPU più veloce dedicata al gaming. I benefici che tali nuovi processori porteranno al gaming nell'immediato potranno essere limitati, ma una volta che avremo nuove console spinte da processori Ryzen, nell'universo PC ...