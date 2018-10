Il Senegal ospiterà le Olimpiadi Giovanili 2022 | prima volta storica per l’Africa!

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lesi disputeranno in. Il CIO ha approvato all’unanimità la candidatura del Paese africano che così tra quattro annila quarta edizione della rassegna a cinque cerchi riservata ai giovani campioni. Per lanella storia, una competizione di questo livello si svolgerà nel Continente Nero, preludio forse della possibilità di ospitare una “vera” Olimpiade nel prossimo futuro. La decisione è stata presa a Buenos Aires, dove si stanno disputando proprio gli YOG, con voto palese condito dagli applausi di tutti la giunta, a conferma di una scelta già raccolta durante i Giochi Invernali di PyeongChang. L’evento si svolgerà nella capitale Dakar, nella città costiera di Saly e nella nuova città di Diamniadio. “È un momento storico per il Cio, per l’Africa e per il“, ha dichiarato il presidente ...