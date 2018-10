Il ristorante svedese che utilizza solo prodotti in scadenza

gqitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lo spreco alimentare è un problema con cui tutti noi abbiamo ogni giorno a che fare in primissima persona: a livello europeo finiscono ogni anno nei rifiuti ben 88 milioni di tonnellate di alimenti, in parte provenienti dalle cucine dei privati cittadini, in parte dagli scaffali e dai banconi di negozi e supermercati. E così, per cercare di dare il proprio contributo nella lotta a questo spiacevole fenomeno, nella cittàdi Malmö è nato un locale unico nel suo genere: Spill, ovvero ilche serve solamente cibo prossimo alla. Nulla di pericoloso, nulla di potenzialmente tossico, sia chiaro, bensì un modo virtuoso per impiegare al meglio una serie di materie prime assolutamente garantite che altrimenti sarebbero destinate alla pattumiera. L’idea è di Erik Andersson, ex-capo chef di unstellato, che ha deciso di inaugurare questo progetto ...