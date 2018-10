Il referendum dei populisti rumeni non passa Una buona notizia per l' Ue

ilfoglio

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ilin Romania che avrebbe riconosciuto il matrimonio come “un'unione tra uomo e donna” non supera il quorum del 30 per cento e viene dichiarato nullo. Solo il 20,41 per cento dell'elettorato si è recato alle urne durante il fine settimana. Un duro colpo per il Partito social democratico (