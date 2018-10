Il pubblico deciderà la fine di Grey’s Anatomy | parla Ellen Pompeo | “Questa stupida soap

optimaitalia

(Di martedì 9 ottobre 2018) Dopo le voci su una presunta, imminentedi Grey'sha precisato di non aver ancora preso una decisione in merito a quando smetterà di indossare il camice da chirurgo per il medical drama.La durata della serie è vincolata alla presenza della sua protagonista, ha sempre dichiarato la creatrice Shonda Rhimes, e nonostante laabbia recentementeto di una voglia di cambiamento, pare che a determinare la durata di Grey'ssarà il riscontro di.Finché i fan terranno in vita lo show manifestando il loro apprezzamento, Grey'snon finirà: a spiegarlo è la stessa, volto principale della serie nei panni di Meredith Grey sin dal primo episodio trasmesso nel 2005.Intercettata da Entertainment Tonight, l'attrice ha dichiarato di essere sorpresa di quanto la serie sia ancora così significativa per i fan, di quanto ...