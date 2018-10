Il pronipote di Adolf Hitler ora rompe il silenzio | Mi piace Angela Merkel

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ildicosa ne pensa della Germania di oggi? Chissà quante volte ci siamo fatti questa domanda e ora, finalmente, avremo una risposta. Dalla sua villetta di Long Island negli Usa, infatti, il discendente del dittatore tedesco non aveva mai rilasciato interviste. Stavolta, però, ha rotto il. "La cancelliera? - ha detto - Una persona intelligente e capace".Alexander,del Führer, è figlio di William Patrick, uno dei nipoti del dittatore. Era il 1930 quando William e sua moglie si rifugiano negli Usa e si fanno chiamare "Hiller" per carcere di celare la loro identità. Che in effetti è rimasta nascosta fino a quando, nel 2006, due giornalisti del New York Times hanno scovato la villetta di Alexander (che ha ripreso il cognome origiinale). E se dieci anni fa però il discendente decise di non rispondere alle domande dei cronisti, oggi le cose ...