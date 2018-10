Il presunto Nokia 7 1 Plus in arrivo con un “Mega Display”

Il presunto Nokia 7.1 Plus mostra il suo design a 360 gradi : Scopriamo il presunto design del nuovo Nokia 7.1 Plus in questi nuovi dettagliati render CAD 3D, con tanto di video a 360 gradi. Anche qui non manca il notch nella parte superiore del display. L'articolo Il presunto Nokia 7.1 Plus mostra il suo design a 360 gradi proviene da TuttoAndroid.