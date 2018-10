Il presidente Ceriscioli a Roma alla manifestazione del Villaggio Coldiretti sulle

Grande soddisfazione di Feding Marche per le dichiarazioni del presidente Ceriscioli favorevole al rinvio della legge sismica regionale : Nei giorni scorsi Feding Marche, unitamente a tutti gli Ordini Provinciali degli Ingegneri, aveva indirizzato al Presidente della Regione Marche Ceriscioli una formale richiesta di rinvio della data di entrata in vigore della legge sismica regionale, prevista per il mese di febbraio 2019, e di tutte le attività propedeutiche a tale scadenza. È di oggi la dichiarazione del Governatore, rilasciata ai microfoni del TG3, in cui si dice favorevole ad ...