Il premio Nobel per l' Economia a William Nordhaus e Paul Romer

premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Un premio Nobel per riflettere sugli stupri di guerra : L'attribuzione del premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e a Denis Mukwege, entrambi impegnati a battersi contro le violenze nei confronti delle donne che avvengono nei conflitti armati, è un evento di grandissimo rilievo. Porta infatti all'attenzione della comunità mondiale il tema degli stupri di guerra, che è stato troppo a lungo rimosso, pur essendo così diffuso in diversi contesti geografici e storici, ...

Nobel - il premio per la pace a Nadia Murad e a chi combatte gli stupri di guerra : Nadia Murad è nata nel 1993, in un villaggio yazida dell’Iraq. Nell’agosto del 2014 è stata rapita e tenuta in ostaggio dallo Stato Islamico. Nadia Murad è una delle 3000 ragazze yazide vittime di stupro e altri abusi da parte dell’esercito dell’Isis. Abusi che erano e sono parte di una strategia militare, usati come armi per combattere gli Yazidi e le altre minoranze religiose. Nadia Murad è stata insignita oggi del premio Nobel per la ...

L’ECONOMISTA E premio Nobel STIGLITZ : L’ITALIA ESCA DALL’EURO PER POTERE CRESCERE : L’ECONOMISTA E PREMIO NOBEL STIGLITZ: L’ITALIA ESCA DALL’EURO PER POTERE CRESCERE Se l’Italia non fosse nell’euro “potrebbe implementare politiche per la crescita”. A dirlo, non è il solito euroscettico nazionalista a margine della lectio magistralis per il conferimento di un dottorato dal Sant’Anna di Pisa, il PREMIO NOBEL per l’economia, Joseph STIGLITZ. “Un grosso problema ...