Il premio Nobel per l'Economia a William Nordhaus e Paul Romer : Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.

Un premio Nobel per riflettere sugli stupri di guerra : L'attribuzione del premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e a Denis Mukwege, entrambi impegnati a battersi contro le violenze nei confronti delle donne che avvengono nei conflitti armati, è un evento di grandissimo rilievo. Porta infatti all'attenzione della comunità mondiale il tema degli stupri di guerra, che è stato troppo a lungo rimosso, pur essendo così diffuso in diversi contesti geografici e storici, ...

Nobel - il premio per la pace a Nadia Murad e a chi combatte gli stupri di guerra : Nadia Murad è nata nel 1993, in un villaggio yazida dell’Iraq. Nell’agosto del 2014 è stata rapita e tenuta in ostaggio dallo Stato Islamico. Nadia Murad è una delle 3000 ragazze yazide vittime di stupro e altri abusi da parte dell’esercito dell’Isis. Abusi che erano e sono parte di una strategia militare, usati come armi per combattere gli Yazidi e le altre minoranze religiose. Nadia Murad è stata insignita oggi del premio Nobel per la ...

Il premio Nobel per la Pace assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad : Il premio Nobel 2018 per la Pace è stato assegnato al ginecologo congolese Denis Mukwege e all'attivista yazida Nadia Murad per la loro lotta contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. ...

