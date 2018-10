Il potere dei duetti per rilanciare i cantanti

Manovra - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Papa Francesco ricomincia da sè. Più potere al Sinodo dei vescovi : Nel momento di maggiore difficoltà del suo Pontificato, Francesco ricomincia da sé. Cioè dalla riforma del Papato. Perché a ben vedere è anche questo, la nuova Costituzione apostolica promulgata il 15 settembre da Bergoglio che dà maggiori poteri al Sinodo dei vescovi. Lo scrive lui stesso nel preambolo che precede l'articolato in cui viene disciplinata in modo nuovo l'antichissima istituzione del ...

Inghilterra - calciomercato : Premier pronta a frenare lo strapotere dei procuratori : La Premier League è pronta a frenare lo strapotere degli agenti dei calciatori nelle operazioni di calciomercato. Secondo quanto riferisce SKY Sports UK, i presidenti dei club inglesi sarebbero stanchi di pagare ricche commissioni ogni volta che bisogna imbastire un’operazione di mercato, con gli agenti che il più delle volte fanno anche da intermediari. Solo nell’ultimo anno, i club inglesi hanno pagato oltre 236 milioni di ...

Star Wars Jedi : Fallen Order avrà dei punti in comune con Il potere della Forza? : EA e Star Wars non sono solo sinonimo di Star Wars Battlefront dato che la compagnia sta lavorando su diversi progetti che inevitabilmente attirano l'attenzione dei fan di un universo così amato e conosciuto. Uno dei progetti di cui conosciamo già da alcuni mesi l'esistenza è Star Wars Jedi: Fallen Order, nuova fatica dei creatori di Titanfall, il team di Respawn Entertainment.Il progetto in questione è quasi completamente avvolto nel mistero ...

Da Giulio Regeni al potere assoluto dei militari - i tanti problemi dell'Egitto : Continua a far discutere la frase pronunciata, recentemente, dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, il quale ha definito Giulio Regeni "uno di noi". Dopo che le autorità egiziane hanno fatto, e continuano a fare, orecchie da mercante sulle richieste italiane di conoscere, finalmente, la verità inerente alla morte del giovane ricercatore friulano (richieste sacrosante dopo la sua barbara uccisione), quella frase è ...