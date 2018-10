Il pompiere

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Tic tac, tic tac. Scorre il tempo, scorre veloce come non mai in direzione del 15 ottobre. Il fatidico giorno in cui il governo dovrà trasmettere la legge di bilancio a Bruxelles. Esattamente una settimana prima, è Roberto Fico a calcare i corridoi dei palazzi del potere della capitale belga. Un presidente della Camera in versione, come sempre più spesso gli accade e come è consono al ruolo che si sta ritagliando dallo scranno più alto di Montecitorio.Certo, il livello di mediazione non può essere quello messo in gioco nelle turbolente ore delle feroci critiche che il Movimento 5 stelle ha rivolto a Sergio Mattarella. Lì era la terza carica dello stato che si interfacciava con la prima. Oggi è il presidente dell'assemblea parlamentare che si interfaccia con la Commissione. Ma lo fa in un giorno in cui il cielo blu ...