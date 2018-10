Il Pd presenta un’interrogazione sul concorso universitario di Conte | “Venga a chiarire

fanpage

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il Partito Democratico hato in Senato un'interrogazione parlamentare urgente dedicata al presunto conflitto di interessi grazie al quale il premieravrebbe vinto una cattedra universitaria nel 2002: ""Ilin cuiè diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità. Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso CV inviato daalle Camere, socio dello stesso Presidente del Consiglio? I dubbi rilanciati dal quotidiano La Repubblica meritano un immediato chiarimento.venga in aula a rispondere subito ai tanti dubbi".