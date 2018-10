Il nuovo libro di Edoardo Albinati | ' L' odio non sia ricetta politica'

Il notaio Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei lettori di Torino - e organizzerà quindi il prossimo Salone del Libro : È il notaio torinese Giulio Biino, che quindi sarà anche l'organizzatore del prossimo Salone del Libro The post Il notaio Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei lettori di Torino, e organizzerà quindi il prossimo Salone del Libro appeared first on Il Post.

Il nuovo libro di Samantha Cristoforetti - un invito a superarsi : “È onesto”, risponde più volte Samantha Cristoforetti quando le si chiede di descrivere Diario di un’apprendista astronauta, il libro che oggi pubblica per La nave di Teseo e di cui devolve ogni provento d’autore a Unicef Italia. E onesto, questo suo memoir frutto di un lavoro annoso, lo è davvero, dalla prima all’ultima delle 544 pagine che lo compongono. La copertina del libro, i cui proventi saranno devoluti a Unicef Italia Lo si può capire ...

Un senso nel tempo : un nuovo libro racconta la storia dei Servizi Educativi della Bassa Reggiana : Questa storia parte da lontano e raccoglie i segni di una sensibilità che si è sviluppata in decenni, nutrendosi di esigenze sociali, progressi pedagogici, di lotta politica. "Questo libro vorrebbe ...

'Auxarian' - il nuovo libro di Francesco Bellia : 'Auxarian', il nuovo libro del giovane scrittore Francesco Bellia, è stato presentato pochi giorni fa a Catania. Nel corso della conferenza che si è tenuta al Palazzo della Cultura del comune etneo, alcuni passi del romanzo di genere fantasy sono stati letti dall'attrice Raffaella Esposito. All'incontro erano presenti anche i giornalisti Ninni Andriolo e Nino Amante e lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Raniolo. Un giovane autore di ...

'L'innovazione non chiede permesso' - Tomassini presenta il suo nuovo libro : A seguire interverranno con l'Autore la professoressa Paola Severino , vice presidente LUISS, e Matteo Caroli , professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese internazionali e direttore ...

Nadia Toffa nuovo libro : “Vi racconto la mia sfida contro il cancro” : Nadia Toffa in libreria con Fiorire D’Inverno: nel nuovo libro racconta la sua personale sfida contro il cancro Fiorire D’Inverno: è questo il titolo del nuovo libro di Nadia Toffa. L’uscita è stata annunciata dall’autrice in persona poche ore fa sui social. Quest’opera, come spiegato da Nadia Toffa in persona, è una sorta di autobiografia […] L'articolo Nadia Toffa nuovo libro: “Vi racconto la mia sfida ...

“Angeli terribili” - la storia del partigiano Cruchi “uomo iniquo e perverso” : il nuovo libro di Gianni Barbacetto : “Qui giace Cruchi/uomo iniquo e perverso/pregare per lui/è tempo perso”. È da questo tremendo epitaffio che è nata la curiosità, e la conseguente ricerca, del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, intorno alla vita di Cruchi, partigiano della Carnia ucciso da SS e fascisti. Così in libreria, per Garzanti, è uscito il libro Angeli terribili. L'articolo “Angeli terribili”, la storia del partigiano Cruchi ...

La cucina marchigiana riscoperta grazie ad un nuovo progetto - in uscita il libro 'Antiche Ricette' : Qui non c'è la presunzione di tornare a mangiare come una volta, ma la tradizione non va cancellata, anzi va raccontata e portata ovunque, non dobbiamo restare nella Marche ma portarci nel mondo! E ...

Totti : il nuovo libro sarà presentato al Colosseo il 27 settembre : Francesco Totti presenterà la sua autobiografia ‘Un Capitano’, scritta assieme al giornalista Paolo Condò, la sera del suo 42/o compleanno in un evento organizzato al Colosseo. La serata a inviti del prossimo 27 settembre, spiega in una nota la casa editrice Rizzoli, è stata scelta in coincidenza con il giorno di pubblicazione del libro e sulla base della disponibilità del Colosseo stesso. Per la realizzazione della serata la ...

Un nuovo libro di Gianfranco Giustizieri “svela” Laudomia Bonanni giornalista poco conosciuta : 1232 “pezzi” sui giornali italiani e stranieri, con tante sorprese L’AQUILA – “Sono state aperte le finestre più serrate

Salute spa - il nuovo libro che racconta il “delitto perfetto” in atto sulla sanità pubblica tra politica e assicurazioni : Settantamila posti letto in meno in dieci anni. Centosettantacinque gli ospedali chiusi. Liste d’attesa sempre più lunghe che fanno aumentare la spesa privata. E per curarsi gli italiani fanno sempre più debiti nel silenzio di una politica che è al riparo da ogni rischio con superpolizze pagate con denaro pubblico. È lo scenario della sanità italiana in cui fa capolino il terzo incomodo: le assicurazioni che intravedono un grande mercato ...