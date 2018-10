Il ministro Savona | “L’Unione europea rischia di andare a schiantarsi contro un iceberg”

ministro Savona : "Programma di governo moderato" : Il Ministro Paolo Savona incontra la stampa estera. "Il programma di governo è moderato e con tutte le cautele necessarie", sottolinea il Titolare agli Affari europei.

SAVONA - ATTACCO ALL'UE DEL ministro AFFARI EUROPEI/ "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg" : SAVONA, il MINISTRO degli AFFARI EUROPEI attacca l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg": posizione critica nei confronti della scarsa flessibilità di Bruxelles(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Il ministro Savona : “Il condono? Turiamoci il naso e approviamolo - finanzierà le pensioni” : "L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia: abbiamo una fortissima struttura industriale, abbiamo un ammontare di ricchezze enorme che, non trovando riscontro nel Paese, né protezione politica, né rendimento sufficiente, defluisce sull’estero. Infatti il vero dibattito è sul condono fiscale. Allora Turiamoci il naso e, se facciamo il condono fiscale, siamo in grado di finanziare altre operazioni molto importanti, come l’intera Fornero",ha ...

Paolo Savona - ministro ombra di Tria : Da quando è al governo, si è praticamente inabissato: poche interviste, esposizione pubblica ridotta al minimo. Ma quando scatta l'ora X, Paolo Savona c'è. Il ministro degli Affari Europei che a maggio Matteo Salvini voleva a tutti i costi alla guida del ministero del Tesoro, il nome sul quale Sergio Mattarella disse 'no' fino a mettere a rischio la nascita del governo gialloverde, è presente oggi a Palazzo Chigi nei ...

M5s - gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...

Il ministro Savona : 'L'Euro fu un errore - ma ora è fuori discussione' : Il punto di rottura, a suo avviso, resta la dicotomia tra politica monetaria, nelle mani dell'Ue, e politica finanziaria, di competenza dei singoli Stati. È lì, secondo lui, che il Trattato di ...

Il monito del ministro Savona : "O c'è la crescita reale oppure si collassa" : "Se non si stimola la crescita reale in un mercato che spontaneamente non la produce, non c'è palliativo monetario che possa sventare il collasso. È la grande conquista della scienza economica moderna". Lo afferma Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, che illustra al quotidiano il documento con gli elementi su cui fondare la ricostruzione di una nuova architettura ...

Il ministro Savona a Proxima : 'Criticare l'Europa non significa essere anti europeisti' : ...e disuguaglianze che a loro volta inducono disaffezione e malcontento fra i cittadini di quella che comunque rimane " vale la pena ricordarlo " l'area più prospera e socialmente evoluta del mondo. È ...

Il ministro Paolo Savona : “Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l’Europa alla rottura” : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, lancia un avvertimento al governo e all'Unione europea: "Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l'Europa alla soglia della rottura. L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa".Continua a leggere

Una politeia per un'Europa diversa - più forte e più equa di Paolo Savona - ministro Affari Europei : L 'accordo di Lisbona del 2000, volto a creare una knowledge based economy , un'economia basata sulla conoscenza, fu un'altra importante apertura verso una politica selettiva della domanda con ...

Il ministro Savona scrive a Bruxelles : "Lavoriamo tutti insieme per cambiare in meglio l'Europa" : "Una politeia per un"Europa diversa, più forte e più equa". Recita così la lettera, con destinatario i piani alti di Bruxelles, vergata da Paolo Savona.Il nostro ministro per gli Affari europei fa un gesto importante e la sua scelta lessicale è mirata. "Politeia" è un termine del greco antico che va ad indicare - come spiega la Treccani - l"organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, ovvero una costituzione politica (e non solo) ...

Conti pubblici - se speculazione sui mercati l'idea del ministro Savona di un aiuto russo : Savona ammette che la cosa creerebbe "seri problemi di politica estera". Pd: scudo russo? Tria smentisca ipotesi E all'ipotesi paventata dal ministro del governo gialloverde replica il Pd, ...

Trani - archiviata inchiesta sul ministro Savona e i big di Montepaschi e Unicredit : L'indagine a carico del ministro delle Politiche europee, Paolo Savona e di altre 61 persone, avviata dalla Procura di Trani, è stata archiviata dal Gip per "l'infondatezza della notizia di reato"Continua a leggere

