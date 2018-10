Il lunedì della Gabanelli | lavoro nero vale 19 | 5% del pil | 11 mld contributi evasi

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina - Burdisso in evidenza nei 100 delfino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Da lunedì online la nuova piattaforma web della Figc : Sarà online da Lunedì 8 ottobre la nuova piattaforma web della Figc, che verrà presentata ufficialmente alle ore 13.45 al Centro tecnico federale di Coverciano alla presenza del direttore generale Figc e vice presidente Uefa Michele Uva e del ct della Nazionale Roberto Mancini nel corso dell’evento ‘Azzurri Partner Day’. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Def - la brutta voce tra gli operatori della finanza sull'Italia : 'lunedì si comincia a traballare' : 'Riposati al weekend, perché da lunedì si ricomincia a traballare'. È il consiglio di un anonimo investitore di Londra al cronista della Stampa : dopo la manovra in deficit al 2,4% annunciata nel Def ...

Pallavolo - lunedì la presentazione della giocatrice americana Haleigh Washington : Doppia presentazione lunedì 1 alle 18.00, il nuovo top sponsor Olimpia Splendid ospiterà la conferenza stampa di benvenuto dell’americana Haleigh Washington Mancano pochi giorni all’arrivo dell’ultima Leonessa della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nel prossimo weekend, dagli Stati Uniti (Colorado), la centrale statunitense Haleigh Washington raggiungerà le nuove compagne di squadra. Classe 1995, Washington, la scorsa ...

Il lunedì della Gabanelli : per l'Ilva buttati 3 - 6 miliardi in 6 anni : Mentre i Riva nascondevano i soldi all'estero, dal 2012 si sono succeduti 5 governi e 4 commissari. Chi doveva controllare cosa ha fatto? -

Quelli che dopo il tg - anticipazioni e diretta della prima puntata di lunedì 24 settembre 2018 : Tornano in onda, dal lunedì al venerdì, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran al bancone di Quelli che... dopo il tg, il programma satirico di Rai 2 giunto alla sua seconda edizione. I tre, affiancati dalle mille maschere di Ubaldo Pantani e dagli inviati di strada Mannucci e la new-entry Mauro Casciari (direttamente da Le Iene), offriranno una versione alternativa e dissacrante delle notizie del giorno e scandaglieranno il web per ...

TV8 : tutti i film della saga di James Bond in prima serata da lunedì 24 settembre : Goldeneye , 1995, " 21/01/2019 Un agente dell'MI6 si trasforma in ladro e progetta il dominio del mondo con una terrificante arma che proviene dal satellite. James Bond , Pierce Brosnan, insegue il ...

Il Paradiso delle Signore - le trame della prossima settimana : da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018 : Vittorio riceve una chiamata allarmante dalla polizia: è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. si tratterà di Adelina?

Il Segreto - le trame della prossima settimana : dal lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018 : I braccianti irrompono prima in chiesa durante le nozze di Julieta e Prudencio e poi in municipio dove destituiscono Carmelo.

Roberto Giacobbo presenta lunedì a Milano La Notte della Scienza : In esclusiva per 'La Notte della Scienza', Giacobbo indagherà sui misteri che si celano dietro il Cenacolo di Leonardo Da Vinci proprio in occasione dei 500 anni dalla morte dell'artista. 'Siamo ...

Beautiful - le trame della prossima settimana : da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018 : Steffy scopre che Liam è il padre de bambino che porta in grembo... ma la gioia della ragazza avrà durata breve.

Università di Messina - lunedì il seminario inaugurale del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie della navigazione con una lectio magistralis inaugurale dell’Ammiraglio De Felice : Si svolgerà Lunedì 24 settembre, alle ore 11.30 in Aula Magna, il seminario inaugurale del cdL in Scienze e tecniche della navigazione. Nel Corso dell’incontro, dopo i saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e del prof. Vincenzo Crupi, coordinatore del Corso, l’Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice, Comandante di Marisicilia, terrà una lectio magistralis sul tema “Una sicurezza marittima per la tutela degli interessi ...

CONFERENZA STAMPA - lunedì 24 settembre alle 11 nella sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione di 'Ferrara Marathon & Half Marathon' 21-09-2018 / Giorno per giorno Lunedì 24 settembre alle 11, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la CONFERENZA ...