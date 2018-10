Il Lombardia 2018 | programma | orari e tv Su che canale vederlo | c’è la diretta streaming

Giro di Lombardia 2018 : il percorso ai raggi X. 241 km da Bergamo a Como : Ghisallo - Muro di Sormano e Civiglio decisivi : Da Bergamo a Como, 241 km di battaglia per conquistare la 112ma edizione del Giro di Lombardia. L’ultima Classica Monumento della stagione offrirà anche quest’anno spettacolo, visto il percorso duro e i tanti big al via, dal nostro Vincenzo Nibali, pronto a bissare il successo dello scorso anno ad Alejandro Valverde, che cercherà di mettere subito il proprio sigillo in maglia iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa attende i ...

Giro di Lombardia 2018 : data - programma - orari e tv : Sabato 13 ottobre si correrà la 112ma edizione del Giro di Lombardia. L’ultima Classica Monumento della stagione vedrà i corridori affrontare un percorso di 241 km da Bergamo a Como con oltre 4.000 metri di dislivello da superare attraverso cinque salite: Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio. Una corsa che vedrà al via tantissimi corridori di livello, tra cui il neo campione del mondo Alejandro Valverde e ...

Giro di Lombardia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e la data : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, giunto alla sua 112ma edizione. Anche quest’anno la “Classica delle Foglie Morte” sarà colma di campioni, i quali si sfideranno lungo i 241 km che porteranno da Bergamo a Como, con 5 salite, tra cui il durissimo Muro di Sormano, ed un dislivello di circa 2000 metri. Non è improbabile che a giocarsi la vittoria saranno gli stessi protagonisti del Mondiali, considerata la ...

Giro di Lombardia 2018 : data - programma - orario e tv. Il percorso della ‘Classica delle foglie morte’ : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La “Classica delle foglie Morte” anche quest’anno sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, con tanti campioni che si sfideranno per la conquista di una delle corse più ambite dell’anno. Lo scorso anno trionfò in solitaria Vincenzo Nibali, con uno spettacolare attacco nel finale. Questa 112ma edizione prevede un percorso di 241 ...

e_mob 2018 - parterre innovazione per un futuro a basse emissioni : dal 27 al 29 settembre a Palazzo Lombardia i modelli “elettrizzanti” : Nelle tre giornate di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica che si terrà a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre, c’è spazio per l’innovazione. A proporre progetti per un futuro sostenibile a basse emissioni di gas serra e inquinanti è la Regione Lombardia con “parterre innovazione”, area espositiva con i progetti innovativi sulla mobilità, alcuni dei quali cofinanziati dai fondi europei ...

Pattinaggio di Figura – Lombardia Trophy 2018 - tutti i risultati dopo l’ultima giornata di gare : Nella giornata conclusiva della tappa italiana delle Isu Challenger Series la coppia vice campione nazionale si impone nettamente con 193.28 punti. Bene anche Matteo Rizzo che conferma il 4° posto tra gli uomini Si chiude con un grande successo azzurro il week end del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series. Sul ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo, nella terza e ultima giornata ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri incantano nella danza - Shoma Uno sul velluto nel singolo maschile; buon quarto posto per Matteo Rizzo : Si sono appena spenti i riflettori presso l’IceLab, impianto sportivo di Bergamo questa settimana palcoscenico del Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima posizione e valida per il il circuito ISU Challenger Series. Dopo l’impressionante ryhthm dance di ieri, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno nuovamente stregato il pubblico presente svelando per la prima volta la loro ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise conquistano la terza posizione. Volano Guignard-Fabbri - primi dopo la Rhythm Dance : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare presso l’impianto sportivo IceLab di Bergamo, teatro in questi giorni dell‘undicesima edizione del Lomabrdia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series. In una gara contrassegnata in generale da molte imprecisioni, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato il gradino più basso del podio nelle coppie di ...

Pattinaggio di Figura - brillano gli azzurri dopo la prima giornata del Lombardia Trophy 2018 : All’Ice Lab di Bergamo, dopo il corto, Della Monica-Guarise sono secondi tra le coppie di artistico mentre Matteo Rizzo viaggia al 4° posto tra gli uomini Indicazioni importanti per l’Italia nella prima giornata del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series e in programma fino a sabato all’Ice Lab di Bergamo. Da sottolineare, in particolare, l’ottima prestazione ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Della Monica-Guarise in seconda posizione dopo lo short. Shoma Uno già devastante nel singolo maschile. Buona prova per Matteo Rizzo : Il moderno impianto sportivo IceLab di Bergamo sta ospitando in questi giorni il Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione e valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella specialità delle coppie di artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno fatto il loro esordio in stagione tra le mura amiche di casa posizionandosi in seconda posizione dopo lo short program; gli ...

Giro di Lombardia 2018 - presentato il percorso : novità Colle Gallo - Sormano e Civiglio decisivi : Nella location di Villa Olmo a Como è stato presentato il percorso del Giro di Lombardia 2018.che si terrà sabato 13 ottobre. La Classica delle Foglie Morte conferma un tracciato per sommi capi simile a quello dell’anno scorso con l’eccezione della mancanza del San Fermo della Battaglia. novità dovute soprattutto ai problemi di viabilità che impediranno alla corsa di transitare sulla salita citata che spesso è risultata decisiva per ...

Pattinaggio di figura – Al via domani il Lombardia Trophy 2018 : Al via domani all’Ice Lab di Bergamo la tre giorni della tappa italiana delle Isu Challenger Series con molti dei campioni azzurri presenti all’appuntamento che apre la stagione Meno di ventiquattro ore al grande appuntamento che apre, per molti dei big azzurri, la stagione del Pattinaggio di figura 2018-2019. Da domani, giovedì 13, fino a sabato 15 settembre, il ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo sarà teatro del Lombardia Trophy ...

Smart City Now 2018 : Imprese e pubbliche amministrazioni a confronto per la Lombardia del futuro : Smart City Now " Conference & Expo sarà quindi, anche quest'anno, il luogo d'incontro tra amministrazioni pubbliche, aziende e mondo della ricerca, che potranno presentare i risultati dei propri ...