Il fronte sovranista a caccia di un candidato per le Europee Si guarda a Germania e

In Europa la Lega lascia indietro il M5S : la mossa per dar vita al fronte sovranista : La reazione europea al Def non è solo Lega ta alla manovra, il vero e proprio timore è quello che può accadere alle elezioni europee. La paura è che Socialisti e Popolari , le due forze politiche che ...

Un fronte antisovranista? No - grazie : I "fronti", in Italia, non hanno mai avuto fortuna politica e non sono mai stati forieri di successi elettorali. Pur non essendo scaramantico, ci sarà pur un motivo se i diversi fronti che si sono creati nelle diverse fasi storiche sono usciti tutti con le ossa rotte. Ora, per restare all'attualità, ritorna in agenda di nuovo un "fronte". Questa volta un fronte addirittura repubblicano contro la potenziale deriva fascista, ...