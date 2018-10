Il Falcon 9 di SpaceX illumina la notte californiana

gqitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lampo e scia nelladi domenica sul cieli della California meridionale. L’oggetto con la scia luminosa ha sollevato la febbrile attenzione dei social, ma non si trattava di nessun Ufo bensì del9 delladi Elon Musk, lanciato dalla base Vandenberg della Air Force, 210 chilometri a nord di Los Angeles. Come in altre occasioni, il lancio hato lanell’attrito con l’atmosfera generando l’effetto visivo di una cometa. Alcuni osservatori lo hanno paragonato all’aurora boreale.aveva già effettuato lanci col recupero del primo stadio del razzo – una tecnologia intesa ad abbattere i costi dei voli spaziali – dalla Florida, ma è stata la prima volta di un lancio con riciclo dalla West Coast. Il vettore ha la missione di collocare in orbita il satellite Saocom 1 A, prodotto dall’agenzia spaziale argentina.