Il diabete si cura con il pane | ecco l’alimento salutare e light a ridotto contenuto

Nuove linee guida ADA/EASD per la cura del diabete di tipo 2 : ... i nuovi statement suggeriscono di non usare in prima battuta, dopo la metformina, i farmaci ipoglicemizzanti orali più 'antichi' e ancor oggi più usati nel mondo, le sulfoniluree,, ma di scegliere ...

Salute - non solo diabete : l’insulina potrebbe essere la nuova cura anche contro le malattie infiammatorie croniche intestinali : Milioni di persone nel mondo assumono l’insulina ogni giorno per curare il diabete. Eppure il diabete sembrerebbe non essere l’unica malattia su cui l’insulina abbia effetto. L’infiammazione cronica intestinale può essere curata in maniera efficace iniettando l’insulina nel retto, secondo i risultati di un nuovo studio condotto su roditori. Lo studio, pubblicato su Journal of Crohn’s and Colitis, è una collaborazione tra i dipartimenti ...