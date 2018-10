Il Def in Parlamento e a Bruxelles Numeri e misure della Manovra

Pensioni e LdB 2019 : NaDef in Parlamento l'11 ottobre - su Manovra nessun piano B : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'intenzione di prore con l'impostazione della Manovra e quindi con la flessibilita' previdenziale e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Nel frattempo la NaDef sta per arrivare in Parlamento, mentre si avvicina la scadenza per l'invio della bozza della LdB 2019 [VIDEO] all'Unione Europea. Infine, dall'opposizione vengono ...

Def - tempi stretti per esame Parlamento : voto in aula slitta a giovedì 11 ottobre : Superato questo scoglio, mentre si attende la risposta di Bruxelles alla lettera inviata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, il governo dovrà presentare entro il 15 ottobre all'Ue il documento ...

Nota di aggiornamento al Def : cosa c'è scritto nella relazione al Parlamento : Quest'orientamento e supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia ...

Il "nuovo" Def in Parlamento - Di Maio : ci sono 10 miliardi per reddito - sette per la Fornero : Il vicepremier Di Maio corregge il "collega" Salvini e ribadisce che per il reddito di cittadinanza nel Def ci sono 10 miliardi e altri sette per abolire la Fornero. "Il Pil nel 2019 crescerà". aggiunge. Oggi il testo del Documento verrà depositato in Parlamento

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Manovra - oggi Def in parlamento/ Ultime notizie - riduzione Deficit nel 2020 ma i conti non tornano : Manovra, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Manovra - il Def con le cifre modificate arriva in Parlamento : E' il giorno della presentazione del Def in Parlamento. Lega e M5s hanno specificato mercoledì che le misure della prossima Manovra partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di ...

Manovra - Fico : Parlamento non scavalcato - Def arriva a Camera : Roma, 2 ott., askanews, - 'Il Parlamento non sarà scavalcato, la nota di aggiornamento al Def arriverà qua e quando sarà in commissione di bilancio, allora ne parlerò con il presidente della ...

Aggiornamento Def - il nodo del Deficit/pil e il ruolo del Parlamento. Che può autorizzare governo a sforare l’obiettivo : “Il governo di coalizione italiano sta giocando a poker con il pubblico, la Ue e i mercati mentre compone le sue proiezioni economiche”. A scriverlo è il Financial Times, che commenta così il tira e molla sul deficit tra gli alleati M5s e Lega e il ministero del Tesoro guidato da Giovanni Tria in vista dell’approvazione giovedì sera della nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza. Cioè la cornice macroeconomica ...