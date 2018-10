Il datore di lavoro che maltratta il dipendente può essere condannato per lesioni

Gessica Lattuca - coinvolta in un giro di prostituzione?/ Ultime notizie : arrestato l'ex datore di lavoro : Gessica Lattuca, coinvolta in un giro di prostituzione? arrestato l'ex datore di lavoro, Gaspare Michele Volpe. Ma il legale della famiglia ritiene sia presto per trarre conclusioni(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Svolta nel caso di Gessica Lattuca - arrestato l’ex datore di lavoro : "Baddari”, l’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie. L'uomo è stato vittima lo scorso 23 settembre di un presunto episodio di vendentta: il rogo della sua auto, innescato da ignori, in pieno giorno, in strada. Pessimisti i familiari di Gessica, scomparsa dal 12 agosto: "Le è stato fatto del male".Continua a leggere

Se l’ex marito è inadempiente - il datore di lavoro deve versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie : Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma ha disposto che a versare l’assegno di mantenimento mensile da 700 euro cui la moglie ha diritto per disposizione di un giudice e a fronte di un comprovato e reiterato inadempimento sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito, in base all'art. 156 del codice civile.Continua a leggere

Verona - segregata per due settimane in un cassone per mele dall'amante e datore di lavoro : Per fortuna le sue grida hanno richiamato l'attenzione di operai al lavoro ed è stata salvata. E' finita dopo due terribili settimane, la segregazione di una donna 44enne di origine polacca: il suo datore di lavoro e amante l'aveva rinchiusa in un cassone di mele sotto il sole cocente e a temperature proibitive nelle campagne veronesi, in localita' Sommacampagna. Un incubo che avrebbe potuto finire male se la donna non fosse stata liberata dalla ...

Insolvenza del datore di lavoro e presupposti del TFR pagato dall’Inps : Cassazione del 19.7.2018 n. 19277 ha affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'Insolvenza del datore di lavoro, il TFR ex legge n. 297 del 29.5.1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e tale diritto si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (Insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ...

[Il punto] Il datore di lavoro : "Quei ragazzi vivevano come schiavi - ma che colpa abbiamo noi? Pianterò 7 ulivi per ricordarli" : Vuol piantare sette alberi di ulivo per ricordarli. Sette alberi come i sette ragazzi di colore che lavoravano per lui morti nell'incidente stradale di Lesina, nel Foggiano. Sette di quei 12 giovani ...

Atti illeciti : il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori : Il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori per stanare Atti illeciti dei dipendenti, ma non può farlo andando oltre il proprio ruolo e controllando l’Attività lavorativa in sé delle persone. Il controllo demandato ad un’agenzia investigativa deve limitarsi a verificare il compimento di Atti illeciti da parte del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Questo il pensiero della Corte di ...