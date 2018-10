Il CIO scrive la storia | YOG 2022 al Senegal | Giochi per la prima volta in Africa Domani

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la manovra di bilanCIO : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...

Def - Tria scrive alla Ue : «Pil crescerà dell’1 - 5% nel 2019. FiduCIOso in dialogo costruttivo» : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza...

PAPA FRANCESCO - NUOVE ACCUSE DI VIGANÒ "CHI TACE ACCONSENTE"/ Card Bassetti "assurdo ciò che scrive ex nunzio" : PAPA FRANCESCO, le NUOVE ACCUSE di VIGANÒ. L’ex nunzio al Santo Padre “Perché non parli?”. Torna allo scoperto il monsignore, scagliandosi nuovamente contro Sua Santità(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Angela Ferrara - la giovane scrittrice uccisa dal marito. Scriveva : «Gli occhi dei bimbi ciò di più bello al mondo» : Nei mesi precedenti presentò invece il suo ultimo libro 'Le sette fantastiche meraviglie del mondo antico' . Nella descrizione si parla di 'un perfetto esempio di intreccio equilibrato tra generi ...

CWTCH : significato e traduzione del termine gallese per descrivere un abbracCIO importante : Oggi vedremo insieme che cosa significa il termine gallese CWTCH e ci renderemo conto di quanto nella lingua italiana sia una parola intraducibile. CWTCH: un abbraccio importante, ma intraducibile Oggi parliamo di parole e di amore, dunque, se vogliamo essere un po’ più dolci, possiamo dire che parliamo di parole d’amore. Ad essere proprio precisi in realtà la parola in questione è solamente una ed è una parola gallese, di cui in lingua italiana ...

LuCIO Battisti - figlia di Gaber scrive alla vedova Grazia Letizia Veronese/ “Eredità artistica è bene comune” : Una lettera della figlia di Giorgio Gaber alla vedova di Lucio Battisti per invitarla ad aprire l'eredità musicale del marito scomparso, da lei posta sotto controllo: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:19:00 GMT)

Mattarella scrive alla moglie di LuCIO Battisti : "Indimenticabile talento" : "A vent'anni dalla precoce perdita di Lucio Battisti, figura indimenticabile della musica leggera italiana del secondo novecento, desidero ricordarne lo spessore artistico, la fervida creatività e le intuizioni geniali che hanno dato vita a opere intramontabili". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla signora Grazia Letizia Veronese Battisti, vedova del cantate scomparso 20 anni fa."Fin ...

Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale anonimo sul New York Times : "FacCIO parte della resistenza" : Volano gli stracci alla Casa Bianca, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna, scrive un editoriale (ovviamente anonimo) per il New York Times, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un alto funzionario dell"amministrazione, membro della resistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti ...

Il Milan saluta Polverosi - da oggi scriverà per calCIOmercato.com : ... che proprio in occasione del match di San Siro ha concluso il suo percorso professionale, legato soprattutto a Il Corriere dello Sport-Stadio . Ma, per un'esperienza importante che si conclude, se ...

Garante detenuti scrive al Viminale sulla nave DiCIOtti : "Migranti privati di fatto della libertà - viola la Costituzione" : Il Garante nazionale, nel seguire la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania con 177 persone a bordo e priva di autorizzazione allo sbarco dal 16 agosto scorso, in una lettera al Ministero dell'Interno esprime "preoccupazione" per la situazione di stallo, che potrebbe configurare anche una violazione della Carta Costituzionale.La maggioranza dei migranti sarebbe, secondo quanto risulta al Garante, di nazionalità ...

ANNUNCIO RAZZISTA SUL TRENO/ La madre dell'uomo che ha denunciato scrive a Mattarella : "Intervenga!" : ANNUNCIO shock sul TRENO colpa della Lega? La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La risposta di Matteo Salvini.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 08:20:00 GMT)

