Il cambiamento climatico è ancora reversibile | ma è ora di agire

Il Nobel per l’economia agli effetti di tecnologia e cambiamento climatico sulla crescita : Il premio Nobel per l’economia 2018 vaa William D Nordhaus (sx) e Paul M. Romer (dx) Il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica e i loro effetti sull’economia. Sono questi i campi di studio dei due economisti statunitensi che oggi hanno ricevuto dall’Accademia reale svedese delle Scienze il premio Nobel per l’economia. William D Nordhaus e Paul M. Romer sono i vincitori del prestigioso riconoscimento. Il ...

Nobel economia - vincono Nordhaus e Romer : cambiamento climatico e innovazione tecnlogica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico : Lo ha stilato e diffuso il più importante organismo scientifico che si occupi della materia, basato sulle ricerche di migliaia di scienziati: e dice che i rischi sono diventati enormi The post C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico appeared first on Il Post.

Ambiente : alghe 'sosia' 3D per studiare i fondali marini colpiti dal cambiamento climatico : ... per la condivisione delle conoscenze e dei dati, la connessione fra discipline e la disseminazione dei risultati della scienza. "Il Centro di Santa Teresa è parte della rete LTER grazie all'...

L’impronta del cambiamento climatico sul volto della Terra : al via progetto basato sui dati satellitari : Estensione delle aree desertiche. Variazioni nella flora e nella fauna. Territori consumati da fenomeni naturali estremi. Il cambiamento climatico sta trasformando il volto della Terra. Per analizzare i dati satellitari disponibili da quasi 30 anni e comprendere cosa stia accadendo alla superficie terrestre c’è ora un progetto innovativo (“High Resolution Land Cover Essential Climate Variable”), che ha avuto il suo atto iniziale ieri a Frascati ...

La lotta al cambiamento climatico passa per le imprese : la chiave è nel valore condiviso : (foto: Getty Images) NEW YORK – “Ci siamo abituati a pensare che il business sia il male, che sia la causa di tutte le disparità e della distruzione del Pianeta. E invece oggi è proprio il business la soluzione a questi grossi problemi, se portato avanti con determinati principi”. In poche parole: se le imprese potessero stimolare il progresso sociale in ogni regione del Mondo, la povertà e l’inquinamento diminuirebbero mentre i profitti ...

Questi scienziati combattono il cambiamento climatico giocando a Fortnite : Ho scelto il fumetto come medium non perché rende divertente la scienza, ma perché permette uno spazio narrativo e di informazione grafica senza pari, perché è efficace su più livelli." Secondo Drake,...

FAO : con il cambiamento climatico che rimodella l’agricoltura - il commercio internazionale sarà sempre più importante per nutrire il mondo : Con il cambiamento climatico destinato ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo, si prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli avrà un ruolo sempre più importante nel nutrire il pianeta e rispondere al riacutizzarsi della fame a causa del clima, si legge in un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ...

Perché c'è chi non crede al cambiamento climatico? : ... gli individui utilizzano 'scorciatoie del pensiero', le cosiddette euristiche, descritte per la prima volta dagli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman, quest'ultimo premio Nobel per l'economia ...

cambiamento climatico : non lo si ferma non mangiando carne : Inoltre, 'se tutte le aziende agricole in tutto il mondo dovessero adottarle - conclude Mann - la percentuale di carbonio emesso 'dalla fattoria alla toilette' potrebbe essere ridotta dal 18% al solo ...

Aumenta la fame nel mondo : tra le cause il cambiamento climatico : Non stiamo sconfiggendo la fame nel mondo, tutt’altro: nell’ultimo anno le persone che soffrono per la mancanza di cibo sono 821 milioni. L’11% della popolazione mondiale, o una persona su nove o, ancora, più della popolazione dell’intera Europa (743 milioni). Anziché migliorare, le cose vanno sempre peggio. Basti pensare che solo negli ultimi tre anni le condizioni sono tornate le stesse di dieci anni fa: rispetto al 2014, le persone che non ...

FAO : il cambiamento climatico influenzerà il commercio globale di cibo : In che modo i cambiamenti nella produzione agricola dovuti al clima influenzeranno il commercio globale di alimenti, e in che modo tale commercio può essere sfruttato per aiutare i paesi colpiti a sfamare la popolazione? Questa è la domanda al centro di un nuovo rapporto della FAO, Lo Stato dei mercati mondiali delle derrate agricole 2018, che sarà pubblicato lunedì 17 settembre. Oltre a esplorare i complessi collegamenti tra il commercio ...

Fortnite : degli scienziati utilizzano il gioco per spiegare il cambiamento climatico : Fortnite e nello specifico la sua modalità Battaglia Reale è un gioco estremamente popolare oggigiorno, tanto che un gruppo di scienziati hanno deciso di sfruttare la visibilità del gioco per sensibilizzare i giocatori verso un tema molto importante, riporta Gizmodo.I suddetti studiosi hanno infatti giocato a turno a Fortnite con i propri figli e in compagnia anche del celebre streamer Drake, sensibilizzando al contempo sul tema del cambiamento ...