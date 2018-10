Il boomerang della flat tax che penalizza molte imprese

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Roma - Più tasse per le banche (e per i correntisti), inasprimento delle imposte "ambientali" a carico, c'è da scommetterlo, degli utenti di beni e servizi prodotti dalle aziende colpite. Infine il taglio a due importanti agevolazioni destinate alleper finanziare latax per le partite Iva. Con il risultato che almeno 1,2 milioni di aziende, dal prossimo anno, pagheranno più tasse. Il Def aggiornato varato dal governo delimita solo il quadro finanziarioprossima legge di Bilancio. Ma anticipa anche il dettaglio di alcune misure. Per quanto riguarda le "politiche di promozione degli investimenti", ad esempio, annuncia l'abrogazione dell'Imposta sul Reddito Imprenditoriale (Iri), che doveva entrare in vigore nel 2019 cher riduceva l'aliquota al 24%. Con le risorse liberate si finanzierà latax. La riduzionetassazione degli utili reinvestiti, invece, sarà ...