Il bilancio di Bologna Estate metropolitana 300 eventi | 180 000 presenze

Si aggrava il bilancio dell'incendio a Bologna : 67 feriti di cui 2 gravi : È di 67 feriti , di cui due in gravi condizioni, il primo bilancio ufficiale del violento incendio scoppiato in tangenziale a Borgo Panigale a Bologna . Secondo i primi dati dell'Asl del capoluogo ...

Si aggrava il bilancio dell'incendio a Bologna : 67 feriti di cui 2 gravi : È di 67 feriti, di cui due in gravi condizioni, il primo bilancio ufficiale del violento incendio scoppiato in tangenziale a Borgo Panigale a Bologna. Secondo i primi dati dell’Asl del capoluogo emiliano, 55 pazienti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado. Alcuni di questi (in tutto 18 persone) sono state poi mandati negli ospedali delle vicinanze, a Budrio, San Giovanni e ...