Il Barcellona attende offerte | dopo la lite con la Roma | Malcom non rientra nei piani di

sportfair

: ALIAKSEI SHABUNIA FARÀ IL SUO DEBUTTO COME IFBB ELITE PRO A BARCELLONA Una nuova sfida attende il campione IFBB ELI… - ultimatebb_ : ALIAKSEI SHABUNIA FARÀ IL SUO DEBUTTO COME IFBB ELITE PRO A BARCELLONA Una nuova sfida attende il campione IFBB ELI… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)ha fatto tanto discutere in estate per come ilabbia deciso di soffiarlo alla, adesso non riesce a trovare spazio neanche in panchina “Quando anche dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me”.affida ai social la propria delusionele recenti mancate convocazioni da parte del. Sì, avete capito bene, Valverde non sta portando neanche in panchina il calciatore strappato in fretta e furia alladurante questa estate. 41 milioni di euro per appena 25’ in campo, un caos diplomatico per soffiare il calciatore a Monchi, tutto apparentemente inutile dato lo scarso utilizzo del calciatore.nonneidi Valverde ed addirittura si attendono potenziali acquirenti già a gennaio.L'articolo Illacon lanonnei ...