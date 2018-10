I gas serra nell euro atmosfera? Sono colpa delle mucche e dei loro rutti al metano

ONU - RISCALDAMENTO GLOBALE : 4 PERCORSI PER LIMITARLO A 1 - 5 GRADI C/ Come ridurre il gas serra nell'atmosfera : ONU, quattro PERCORSI per tenere RISCALDAMENTO entro 1,5 C. Ultime notizie, Come ridurre il gas serra nell'atmosfera: ecco il report di oltre 40 esperti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Ambiente : Google darà i dati sulle emissioni di gas serra delle città : Google ha cominciato a stimare in via sperimentale le emissioni di gas serra di cinque città, fra le quali Pittsburgh, Buenos Aires e Mountain View in California (dove si trova la sua sede). L’obiettivo è arrivare a fornire una mappa completa delle emissioni di tutte le citta’ del mondo. Lo scrive il sito americano The Atlantic. “Il primo passo per affrontare il cambiamento climatico è creare un registro delle emissioni – ...

Clima - lotta alle emissioni dei gas serra : greggi sarde modello europeo : Le greggi della sardegna diventano un modello per la lotta ai cambiamenti Climatici in campo europeo. Giovedì a Sassari, nell’area della ricerca del Cnr, saranno presentati i risultati dei primi due anni di attività del progetto europeo SheepToShip Life per individuare i punti critici ambientali della filiera produttiva ovina in modo da mettere a punto un piano di intervento da sperimentare in aziende modello. Si punta a una diminuzione ...

Clima - lo studio : “Danni economici più elevati nei Paesi che emettono più gas serra” : Maggiore emissione di gas serra, maggiori costi: lo rivela uno studio che prevede che i tre Paesi maggiormente inquinanti, ossia Cina, India e Usa, pagheranno un maggiore prezzo in conseguenza al riscaldamento globale. La ricerca, prima nel suo genere, quantifica il costo sociale del carbonio per ciascuno dei circa 200 Paesi del mondo. E dopo Cina, India e Usa, secondo la ricerca anche i Paesi del Golfo, come l’Arabia Saudita, sono ...

Energia - UE : innalzati obiettivi riduzione emissioni di gas serra al 2030 : riduzione delle emissioni di gas serra in Europa al centro di un' interrogazione alla Commissione Ue da parte dell'europarlamentare José Blanco López , Alleanza progressista dei Socialisti e ...

L’aumento dei gas serra nel 2018 - un allarme da non sottovalutare : Sulla base dei dati, provvisori, dei consumi mondiali di energia del primo semestre, il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), Fatih Birol, ha dichiarato che le emissioni globali di gas serra aumenteranno anche nel 2018, così come è avvenuto anche nel 2017. La notizia che ha avuto scarso o nullo rilievo sulla stampa italiana, meriterebbe invece la massima attenzione.Per almeno due ragioni. La prima: ...

Ambiente - emissioni di gas serra : la California lancerà un satellite per trovarle : “Lanceremo il nostro satellite per capire dov’è l’inquinamento e come farlo finire“: lo ha dichiarato il governatore della California, Jerry Brown, al Global Climate Action di San Francisco, evento internazionale sul clima. Lo Stato della California lavorerà a fianco della società Planet Labs allo scopo di lanciare un satellite in grado di individuare le emissioni climalteranti: alla guida del progetto vi sarà l’Air ...

Ambiente - Regno Unito : zero emissioni di gas serra al 2050 grazie a 9 tecnologie : Uno studio della Royal Society e della Royal Academy of Engineering, riportata da Carbon Brief, ha individuato 9 tecnologie che potrebbero consentire al Regno Unito di raggiungere il traguardo delle zero emissioni di gas serra al 2050, combinate con il taglio vero e proprio delle emissioni. Le suddette tecnologie sono in grado di riassorbire la CO2, complementari rispetto al tradizionale taglio delle emissioni, e consistono in: impiego di ...

Ricercatori del Mit : senza nucleare non si riuscirà a ridurre i gas serra : (foto: Vcg /Getty Images) senza includere nei piani per il clima un maggiore apporto di energia nucleare, la sfida al cambiamento climatico sarà molto più difficile e costosa. È la conclusione a cui giungono i Ricercatori del Mit di Boston nel loro ultimo report The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World, nel quale analizzano i diversi aspetti inerenti allo sviluppo delle tecnologie per la produzione di energia a basse emissioni. ...

Clima : Trump ridimensiona le leggi sul metano - gas serra che contribuisce al riscaldamento globale : L’amministrazione Trump sta ridimensionando alcune normative sull’inquinamento da metano che sta contribuendo a cambiare il Clima, ritenendole costose e onerose, ma il Colorado si oppone, con il sostegno dell’industria. Le compagnie energetiche del Colorado hanno scoperto e riparato circa 73.000 perdite di metano dal 2015 sotto un programma statale di controllo dei giacimenti di petrolio, secondo la Colorado Air Pollution Control Division. Il ...

Così le bottigliette di plastica lasciate al sole producono gas serra : Secondo una ricerca pubblicata in questi giorni sulla rivista scientifica PlosOne dal titolo “Production of methane and ethylene from plastic in the environment” la plastica più comune che usiamo (e gettiamo) sotto forma di sacchetti, ma anche alcuni giocattoli, tappi, pellicole alimentari o flaconi per detersivi e alimentari, una volta rilasciata nell’ambiente libera sotto l’azione del sole, e soprattutto ...

Rifiuti di plastica al sole - la ricerca : emettono gas serra. : L'Europa è il secondo produttore di plastica al mondo; 2,1, sono i milioni di tonnellate di imballaggi di plastica consumati ogni anno dagli italiani. Sul tema il Wwf è in prima linea con una ...

