I Bastardi di Pizzofalcone 2 | anticipazioni della seconda puntata del 15 ottobre 2018

I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie - anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata (Rai 1, 21.15 - 15 ottobre 2018): titolo episodio PANE (dall’omonimo romanzo di M. de Giovanni)prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone - seconda serie, anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2018 22:40.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 prende il posto de La Vita Promessa : Lojacono e le sue indagini su RaiPlay e Rai1 : Finalmente è tempo di tornare nella Napoli di Lojacono e de I Bastardi di Pizzofalcone 2 che da oggi prenderanno il posto de La Vita Promessa su Rai1. La storia di Carmela e della sua famiglia si è conclusa lunedì scorso e il family drama campione di ascolti lascerà presto il posto alle indagini di Lojacono e compagnia bella. Alessandro Gassman è pronto a tornare in tv con il suo personaggio sperando di segnare gli ottimi ascolti registrati da ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : tutti i personaggi : I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Matteo Martari Le vicende de I Bastardi di Pizzofalcone riprendono da dove si erano interrotte, insieme a tutti i vecchi personaggi, alle prese con le scelte fatte e con nuove difficoltà. La difficile storia d’amore tra la Piras e Lojacono diventerà un triangolo con l’arrivo del magistrato dell’Antimafia Buffardi; alla new entry di stagione presta il volto Matteo Martari, già visto in Non ...

Ivan Castiglione - tra I Bastardi di Pizzofalcone e Rosy Abate : "La fiction italiana sta cambiando" : I Bastardi di Pizzofalcone torna su Rai 1 questa sera, 8 ottobre 2018, con il primo dei sei nuovi film tv tratti da altrettanti romanzi di Maurizio de Giovanni. Nel primo, Cuccioli, incontriamo l'avvocato Fausto Nubila, tipico esponente della Napoli-che-conta che si ritrova coinvolto nel caso di puntata. A interpretarlo Ivan Castiglione, che molti appassionati di Un Posto al Sole ricordano nell'amato ruolo di Arletti, nel cast ricorrente ...

I Bastardi DI PIZZOFALCONE 2 - anticipazioni prima e seconda puntata (8 e 15 ottobre) : Dopo il grandissimo successo della prima stagione, torna in tv la fiction I BASTARDI di PIZZOFALCONE con la sua seconda stagione. Praticamente immutato il cast rispetto alla prima annata, con l’aggiunta dell’attore Matteo Martari nel ruolo di Buffardi. Ecco le anticipazioni ufficiali delle prime due puntate, in onda lunedì 8 ottobre e lunedì 15 ottobre 2018, in prima serata su Rai 1: prima puntata (Cuccioli) – L’assistente ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : Alessandro Gassmann e la sua squadra tornano ad indagare su Rai 1 : I Bastardi di Pizzofalcone 2 E’ stato un grande successo di Rai 1 nel 2017, e torna con un secondo capitolo destinato a lasciare nuovamente il segno: I Bastardi di Pizzofalcone, la fiction prodotta da Clemart e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, sarà in onda questa sera con la prima delle sei nuove puntate, dirette dalla new entry Alessandro D’Alatri. I Bastardi di Pizzofalcone 2: sei nuove puntate con tutto il cast storico Si ...

Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 con Alessandro Gassmann - trama prima puntata 8 ottobre : La squadra di Lojacono è tornata: debuttano stasera Cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dai romanzi della serie letteraria di Maurizio de Giovanni, sei prime serate tv per la seconda stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann e per la regia di Alessandro D’Alatri. Stasera, lunedì 8 ottobre, andrà in onda la prima puntata. Si riparte dal finale della prima stagione. Nel Cast e personaggi de I Bastardi di ...