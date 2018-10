Huawei Mate 20 Pro ci mostra la sua fotocamera posteriore da vicino

Smartphone Android in offerta oggi 7 ottobre : LG G7 - Nokia 8 - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei Mate 10 Lite e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 8, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2 e Huawei Mate 10 Lite. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 ottobre: LG G7, Nokia 8, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 10 Lite e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli : Trapelati in rete i prezzi ufficiali dell’intera gamma Huawei Mate 20 composta da Mate 20 Lite, Mate 20 e Mate 20 Pro. Ed i prezzi non sono male Huawei Mate 20: Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli L’attesissima serie Mate 20 di Huawei sarà presentato il 16 ottobre in un evento dedicato e se […]

Huawei Mate 20 : trapelano nuove immagini e i possibili prezzi : Manca ormai davvero poco all’evento Huawei, che si svolgerà il 16 ottobre a Londra, e continuano ad arrivare indiscrezioni sui prossimi top di gamma della casa cinese. Protagonista dei rumors di oggi il Mate 20 leggi di più...

Mozzafiato il design del Huawei Mate 20 : scacco matto all’iPhone XS Max (foto)? : Alla presentazione del Huawei Mate 20 manca davvero pochissimo, una manciata di giorni prima dell'appuntamento del 16 ottobre a Londra. Del device, soprattutto nelle ultime ore, sono iniziate a circolare numerose immagini, probabilmente tutte realistiche e originali che mettono in evidenza un design davvero elegante, innovativo sotto alcuni aspetti e di certo premium: nulla da invidiare insomma a concorrenti del calibro del recente iPhone XS ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : i prezzi di vendita e nuove immagini render (rumors) : Svelati i presunti prezzi di vendita (in Svizzera) dei prossimi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, oltre a nuove immagini render ufficiali: ecco i dettagli.In data 16 ottobre 2018 verranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone top di gamma Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, ed oggi alcune voci di corridoio ne avrebbe svelato i presunti prezzi ufficiosi.Si tratta di prezzi però destinati al mercato della Svizzera, quindi la moneta corrente è il ...

Huawei Mate 20 svelato da nuovi render con notch a goccia e tre fotocamere posteriori : E anche per Huawei Mate 20 ora abbiamo a disposizione i presunti render stampa firmati da Roland Quandt. Attendibili quanto lo possono essere i precedenti relativi alla variante Pro, mostrano la presenza di un notch a goccia, di tre fotocamere posteriori e di una superficie posteriore molto simile al suo sodale. L'articolo Huawei Mate 20 svelato da nuovi render con notch a goccia e tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti : ecco l’anticipazione sui prezzi : Per la prima volta da quando se ne discute, delle indiscrezioni provano ad anticipare i prezzi dei Huawei Mate 20 L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti: ecco l’anticipazione sui prezzi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : nuovi indizi su Wireless Easy Projection - HiVision e ricarica wireless : Una nuova analisi del firmware di Huawei Mate 20 conferma la presenza di alcune caratteristiche indicate nei giorni scorsi da u sito israeliano. L'articolo Huawei Mate 20: nuovi indizi su wireless Easy Projection, HiVision e ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Sugli scudi anche Huawei Mate 10 : al via l’aggiornamento Pie (beta) - link download : Non sarebbe potuto passare troppo tempo prima che anche Huawei Mate 10 ricevesse l'aggiornamento beta di Android Pie 9.0, ed infatti così non è stato: proprio come successo con il Mate 10 Pro prima e l'ottimo Honor View 10 dopo, anche il fratello minore della serie viene baciato dall'ultima major-release dell'OS mobile di Google, anche se in versione beta (il 16 ottobre dovrebbe essere il giorno designato per l'avvio della distribuzione ...

Huawei rilascia Android 9.0 su Mate 10 Pro : Huawei, a pochi giorni dalla presentazione del suo nuovissimo Mate 20 Pro, ha avviato pian piano la distribuzione dell’ultimo update del sistema operativo di Google, Android Pie 9.0 per i suoi Mate 10 Pro in leggi di più...

Huawei Mate 20 Pro fa tappa su Geekbench : Huawei Mate 20 Pro, che sarà presentato insieme al fratello Mate 20 a Londra il 16 ottobre, è apparso nel database di Geekbench mettendo in mostra prestazioni notevoli. L'articolo Huawei Mate 20 Pro fa tappa su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Mezza delusione Huawei Mate 20 Pro : ci si aspettava di più dal Kirin 980 : Messo alla prova il prossimo Huawei Mate 20 Pro, equipaggiato con il processore Kirin 980 (il primo del panorama Android realizzato tramite un processo produttivo a 7nm): siamo qui pronti per condividere con voi i risultati emersi dal test svolto su Geekbench. Partiamo col dire che il dispositivo viene animato da Android 9.0 Pie, e si identifica con il product-code 'LYA-L29'. Presente un blocco RAM da 6GB, anche se non è escluso possa essere ...

Svoltissima Huawei Mate 10 Pro : GPU Turbo 2.0 con aggiornamento Pie (single e DualSIM) : Oggi 1 ottobre non è una giornata come tutte le altre per gli utenti che hanno scelto orgogliosamente di acquistare il prestante Huawei Mate 10 Pro: l'azienda cinese, difatti, ha appena iniziato a distribuire l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per i modelli europei, disponibile al download ed alla relativa installazione a bordo di tutte quelle unità con bootloader sbloccato. Il firmware presenta una doppia sigla, a seconda dell'esemplare di ...