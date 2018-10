«Ho riempito la mia vita di altre persone | ma lui resta quello che voglio!»

vanityfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ancora io, parte II Ti ho scritto oltre un anno fa, colpa di un amore impossibile dove lui alla terza uscita rivela di voler stare solo, incapace di avere relazioni stabili. «Laremico»* lui, mai troppo dentro laper soffrire e gioire. Passami l’aggettivo inesistente ma unico per descrivere chi, con lo scorrere del tempo non ci ha mai avuto troppo a che fare: tutto si muove ma lui non è mai interessato. Non un’emozione, non un brivido che ti scuote … un aggettivo molto più profondo di una semplice apatia. Ho provato ad andare avanti, hola miadie rifiutato ogni incontro. Forse per qualche istante ho anche pensato che ce l’avevo fatta.. Cara Ester che menzogna! lui rimane tutto e solocheSon passati quasi tre anni, ci sono reati che si prescrivono in molto ...