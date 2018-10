Higuaìn e Bonaventura colpi vincenti | battuto il Chievo 3-1

Blastingnews

: ???? Serie ?? 8^ giornata ?? #MilanChievo 3-1 ? #Higuain (27’) ? #Higuain (34’) ? #Bonaventura 56’) ? #Pellissier (63’… - SkySport : ???? Serie ?? 8^ giornata ?? #MilanChievo 3-1 ? #Higuain (27’) ? #Higuain (34’) ? #Bonaventura 56’) ? #Pellissier (63’… - acmilan : Biglia, Bonaventura, Higuain, Suso ? Which Rossonero are you going to pick as MVP from #MilanChievo? Chi è stato i… - repubblica : Milan-Chievo 3-1, doppio Higuain e Bonaventura fanno volare Gattuso -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il Milan ha ottenuto tre punti battendo ilVerona per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Gonzalo Gerardoed al gol di Jack(tutti e tre su assist di Suso). Per i veronesi ha segnato Pellissier, uno dei giocatori più longevi della Serie A, nel secondo tempo. In quel di San Siro i rossoneri sono scesi in campo col 4-3-3 con Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Ricardo Rodrìguez sulle fasce, Musacchio e Zapata scelta come coppia centrale (Romagnoli ha dato forfait per un affaticamento muscolare), in mediana confermati i tre Kessiè-Biglia-, a supporto del tridente offensivo Suso--Çalhanoğlu....