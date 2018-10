Hazard | ' Il Real Madrid? È il mio sogno sin da quando ero bambino'

Il padre di Hazard : 'Potrebbe non andare mai al Real Madrid - fosse rimasto Zidane...' : Magari hanno una politica per cui vogliono dare una possibilità ai giovani. Eden avrà un altro anno di contratto la prossima estate, ma potrebbe non andare mai a Madrid. Con Zidane poteva andare ...

Daily Mirror : 'Hazard - il Real Madrid è pronto all'assalto' : LONDRA, Inghilterra, - Il nome di Eden Hazard continua a capeggiare sui giornali britannici. Ieri si leggeva di un Sarri quanto mai volenteroso di blindare il belga, oggi invece il 'Daily Mirror' ...

Inghilterra - Real Madrid pronto all'assalto finale per Hazard : Secondo il Daily Mirror il Real Madrid starebbe preparando un'offerta finale per il belga Eden Hazard prima che il mercato si chiuda in Spagna. Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea continua a ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid offre 220 milioni al Chelsea per Hazard' : LONDRA - Il mercato inglese si è chiuso, ma solo in entrata, e il Chelsea continua a temere per il futuro di Eden Hazard . Stando al 'Sunday Express', il belga resta in cima alla lista dei desideri ...

Real Madrid - offerta shock per Hazard : ed ora cosa farà Sarri? : Real Madrid alla ricerca del dopo Cristiano Ronaldo, Hazard potrebbe essere l’uomo giusto e dunque è pronta una proposta clamorosa Real Madrid ancora alla disperata ricerca di un colpo da 90 capace di far dimenticare anche solo in parte Cristiano Ronaldo, finito alla Juventus in estate. Ebbene, nelle ultime ore si fa un gran parlare di una proposta clamorosa al Chelsea per avere Hazard: 200 milioni di euro per accaparrarsi il ...

Il Real Madrid fa la spesa da Sarri : affondo deciso per Courtois e Hazard : Real Madrid FA LA spesa DA Sarri- Inizia in salita la nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Courtois avrebbe già espresso la sua volontà di lasciare il Chelsea e trasferirsi in Spagna per problemi famigliari. Una scelta che permetterà ai blues di incassare circa 35 […] L'articolo Il Real Madrid fa la spesa da Sarri: affondo deciso per Courtois e Hazard proviene ...