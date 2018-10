Hamilton a un passo da Fangio e ora salvate il soldato Vettel

Formula 1 - in Giappone domina Hamilton : è a un passo dal titolo. Sesto Vettel : Lewis Hamilton domina il gran premio del Giappone e consolida il comando in classifica piloti: a 4 gare dalla fine, l’inglese della Mercedes ha un vantaggio di 67 punti sul ferrarista Sebastian Vettel. Sul circuito di Suzuka Hamilton ottiene la nona vittoria stagionale, chiudendo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas nella quarta doppietta in stagione per le Mercedes. Terzo Max Verstappen e quarto Daniel Ricciardo, entrambi su Red ...

Gp Suzuka - domina Lewis Hamilton : è a un passo dal mondiale. Ferrari - altro disastro per Sebastian Vettel : È Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas . Sul podio al terzo ...

Hamilton : "Uno show". Verstappen contro Vettel : "Il sorpasso era impossibile" : E poi, per me, Suzuka è il miglior circuito al mondo. È stato divertentissimo guidare su questa pista. Non è stato semplice, ma sono riuscito a gestire le gomme. Sento una grande felicità. Devo ...

F1 - retroscena Vettel a Sochi : ecco perché il tedesco non ha potuto reagire al sorpasso di Hamilton : Nel corso del quattordicesimo giro, Vettel ha subito il sorpasso da parte di Hamilton per colpa della batteria scarica C’è un motivo se Sebastian Vettel non ha potuto reagire al sorpasso di Lewis Hamilton, una spiegazione legata alla batteria della Ferrari del tedesco. photo4/Lapresse Nel corso del quattordicesimo giro del Gp di Sochi, il campione del mondo si è ripreso di forza la posizione sul rivale al titolo iridato, compiendo un ...

F1 – Terzo posto per Vettel a Sochi - Seb racconta il sorpasso di Hamilton : “ecco come ci è riuscito” : Sebastian Vettel parla nel post gara del Gp di Russia: il tedesco della Ferrari commenta la sua prestazione sul circuito di Sochi Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale piloti. Terzo posto ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Formula 1 - GP Russia. Bottas dopo la pole : 'Solo un primo passo'. Hamilton : 'Sono umano' : "E' stato un bel giro, sono contento, questa pole è meritatissima". Valtteri Bottas si gode la pole position conquistata nel GP di Russia , in programma all'autodromo di Sochi, davanti al compagno di ...

F1 - analisi prove libere GP Singapore 2018 : Ferrari a due facce - Mercedes sospinta da Hamilton - Red Bull eccellente sul passo gara : Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni di prove libere del Gran Premio di Singapore. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come tra Ferrari e Mercedes si sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dalla Ferrari che, con ...

F1 Singapore - Hamilton : «Dobbiamo tenere il passo delle Ferrari e superarlo» : FUORI DALLA PISTA Il campione del mondo ha poi parlato di quello che fa al di fuori della Formula 1: ' Quando finisco le gare spengo l'interruttore e cerco di fare altre cose. È stata frenetica ...

F1 - Pagelle GP Belgio 2018 : Vettel perfezione - Hamilton battuto - Raikkonen sfortunato - Verstappen che sorpasso! : Il Gran Premio del Belgio è andato in archivio. La gara ha sorriso a Sebastian Vettel (Ferrari) davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e a Max Verstappen (Red Bull). Un successo che consente al tedesco della Rossa di accorciare le distanze in graduatoria (-17) nei confronti di Hamilton nel Mondiale piloti, in vista del round di Monza (2 settembre). Di seguito le Pagelle: Pagelle GP Gran Bretagna 2018 SEBASTIAN Vettel (FERRARI) – VOTO ...