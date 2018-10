Guerra civile in Vaticano | così i preti sfilano alle suore la scuola più antica di Brescia

Sindaco Riace - Mimmo Lucano “arrestato per reato di umanità”/ Video - Leu “Salvini vuole Guerra civile” : Riace, l'arresto del Sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Trump potrebbe porre fine all'atroce Guerra civile in Yemen - ma preferisce non farlo : L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue Federica Mogherini ha annunciato la creazione di un'entità legale per facilitare gli scambi commerciali con l'Iran e, di fatto, aggirare le sanzioni ...

Evitare la Guerra civile : Due storia di vita comune. Quando non si è incontrato qualcosa o qualcuno di buono che si impone e cambia la vita, resta solo la violenza. Commento di MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 05:59:00 GMT)Un lavoro per amico, di M. VitaliPerché non sappiamo ascoltare il Papa?, di M. Vitali

Spie - oro e tanta morte : la Guerra civile spagnola vista da Pérez Reverte : La Tangeri del 1937 è un nido di Spie, di traffici e di intrighi. Gode di uno statuto internazionale, garantitogli dalle potenze europee del tempo, della popolazione indigena si occupa il Mendub, il ...

Il presidente del Sud Sudan ha firmato un accordo di pace con i ribelli con cui da cinque anni sta combattendo una Guerra civile : Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha firmato un accordo di pace con il leader delle principali milizie ribelli, Riek Machar, con le quali da anni sta combattendo una guerra civile che ha provocato la morte di decine di migliaia The post Il presidente del Sud Sudan ha firmato un accordo di pace con i ribelli con cui da cinque anni sta combattendo una guerra civile appeared first on Il Post.

"La Rete non è armonia : sui social si combatte la Guerra civile di oggi" : nostro inviato a Cernobbio Quando Niall Ferguson ha scritto il suo ultimo saggio - La Piazza e la Torre, edito in Italia da Mondadori - non aveva già in mente un titolo. Pensava a Reti e gerarchie ma ...

LETTURE/ Chi ha cominciato la Guerra civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia? : "Ogni guerra è una guerra civile" aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Roberto Roversi, la sinistra è una prigione ma si può uscire, di P. ValesioLETTURE/ Simone Weil e il "grosso animale": come limitare il male in politica?, di P. Valesio

Spagna - i resti di Franco saranno rimossi da memoriale Guerra civile - : Madrid approva decreto legislativo che dà via libera alla riesumazione e rimozione del corpo del dittatore dalla Valle dei Caduti. Il testo dovrà essere approvato dal Parlamento. Vicepremier: "Il ...

Brasile - la Guerra civile di Rio de Janeiro : 3.479 omicidi in cinque mesi. L’esercito ne ha ammazzati 738. Uno ogni 6 ore : Annunciandola come misura straordinaria per riprendere il controllo della pubblica sicurezza ormai alla deriva, il presidente brasiliano Michel Temer definì la decisione di inviare L’esercito federale a Rio de Janeiro, esautorando le strutture di polizia dello Stato, come “un’azione necessaria di guerra al narcotraffico”. E da quando lo scorso febbraio il generale Walter Braga Netto ha assunto pieni poteri discrezionali di gestione delle ...

Viaggio al termine del dolore - la Guerra civile ucraina raccontata da un protagonista : La cosa per lui non ha nome. Non ne ha mai fatto menzione parlandomi. Ma la conosce. La conosce, eccome, la morte: da un pomeriggio, sei luglio 2016, il fronte del Donbass. Lì la morte, l’irrisolto e l’incomprensibile, era presente in ogni forma come minaccia salvezza avvenimento lamento banalità colpa e eroismo. Un pomeriggio affranto di luglio, t...