Grande Fratello Vip | Monte chiarisce | ‘Non scambiamo le coccole per

Blastingnews

: Fratello, la grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci...Continua così, noi ci saremo… - Negramaro : Fratello, la grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci...Continua così, noi ci saremo… - trash_italiano : 2018. MARCO PREDOLIN PROTESTA PER LA SUA SQUALIFICA AL GRANDE FRATELLO. #DomenicaLive - AlessiaMorani : Faccio notare che per molto meno un concorrente viene sbattuto fuori dalla casa del Grande Fratello. #Conte cosa as… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Due concorrenti della terza edizione del popolare Reality Show “Vip”, condotto da Ilary Blasi VIDEO, dopo le incomprensioni per un bigliettino ambiguo continuano ad essere molto vicini. Stiamo parlando di Francescoe Giulia Salemi che in questi giorni hanno dimostrato ancora di più che tra di loro c’è una forte intesa. Purtroppo alcune parole dell’ex tronista, in relazione al rapporto con l’influencer italo-persiana, hanno destato perplessita' e scatenato discussioni sui social. Numerosi telespettatori sono convinti che il modello pugliese non sia interessato alla 25enne. In particolare l’attore tarantino, durante una chiacchierata con Silvia Provvedi, ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di fidanzarsi con l’ex finalista di Miss Italia 2014. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sempre più vicini Da giorni nella casa di ...