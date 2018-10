Grande Fratello Vip | Francesco Monte e lo scontro con Ivan Cattaneo per Cecilia Rodriguez

Grande Fratello Vip 3 puntata 8 ottobre 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo - Walter Nudo e Francesco Monte in pole position. Il favorito degli scommettitori di Sisal Matchpoint è Enrico Silvestrin : Tra nomination, prime eliminazioni e new entry, sta per cominciare la terza settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i Vip nominati della terza puntata- Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander – a rischiare di più la porta rossa è l’ex velino Fongaro, il più lontano dalla vittoria a quota 20.00. Ma la vera novità è stata l’ingresso nella casa di Lory del Santo che, nella scorsa puntata, ha ...

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 tra presunte bestemmie - ritiri ed eliminati : anticipazioni 8 ottobre : La terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 promette scintille dopo una settimana di fuoco vissuta dagli inquilini della casa. L'atmosfera del tutto amici e tutti vicini è finita quando la produzione ha deciso di eliminare la divisione in gruppi e ha rimesso tutti insieme nella casa e a loro si è aggiunta anche Lory del Santo che, in barba alle polemiche, ha deciso di mettersi in gioco e questa sera rischia di andare incontro alla prima ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo di Maurizio Battista : problema 'gigantesco' - verso il clamoroso addio alla casa : Colpo di scena al Grande Fratello Vip . Il comico di Zelig Maurizio Battista sarebbe a un passo dall'addio volontario alla casa. All'origine della sua possibile uscita anticipata ci sarebbe una '...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez potrebbe entrare nella casa a chiederlo è proprio un concorrente : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un’indiscrezione è la Marchesa Daniela d’Aragona L’ex fidanzata diFrancesco Monte potrebbe entrare addirittura questa sera durante la diretta della puntata.Un rientro che potrebbe turbare la neo coppia Francesco Monte – Giulia Salemi. A richiedere la sua presenza è stata la Marchesa che con Chechu ha un rapporto d’amicizia ...

Grande Fratello VIP 2018 - TERZA PUNTATA/ Nuovo concorrente - eliminato e diretta : Lory Del Santo in nomination? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta TERZA PUNTATA: secondo eliminato, nuove nomination e un Nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez stasera rientra nella Casa : «Cecilia Rodriguez entra in Casa per me e se non va bene a qualcuno ... chi se ne frega». Le parole di fuoco sono quelle della Marchesa Daniela d’Aragona che durante la notte si è lasciata andare ad uno sfogo. Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe quindi rientrare, a un anno di distanza, Cecilia Rodriguez . Al momento, in realtà, il desiderio della Marchesa è piuttosto remoto ma non improbabile, perchè l'ex ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zozzone - tutto ubriaco…” : Quando si trascorrono ventiquattro ore su ventiquattro con le telecamere e i riflettori puntati può succedere di dimenticarsene. Sintomo che dopo quindici giorni ci si abitua e i filtri sono sempre minori. Anche se la gaffe in questione arriva da una donna esperta e famosa come Eleonora Giorgi. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a confidenze con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, all’interno della casa ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez rientra nella casa? 'Lo ha chiesto un concorrente' : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un'indiscrezione è la Marchesa Daniela d'Aragona. L'ex fidanzata di Francesco Monte potrebbe entrare ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez rientra nella casa : «Lo ha chiesto un concorrente» : di Ida Di Grazia Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un'indiscrezione è la Marchesa Daniela d'Aragona. L'ex fidanzata di Francesco Monte ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez rientra nella casa : 'Lo ha chiesto un concorrente' : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un'indiscrezione è la Marchesa Daniela d'Aragona. L'ex fidanzata di Francesco Monte potrebbe entrare ...

Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip : Dal reality alla realtà: Cecilia Rodriguez entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 . A richiedere la sua presenza non è stato Francesco Monte, ma la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona: "E' una ...

Enrico Silvestrin ha bestemmiato?/ Video : "Come Cr..istina d'Avena ragioni?" (Grande Fratello Vip 2018) : Enrico Silvestrin, l'ex Vj è stato travolto dalle critiche degli altri inquilini della casa e dalla crisi alla bestemmia il passo è stato breve. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Silvia Provvedi confessa di volere un figlio al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Silvia Provvedi fa una confessione choc Il Grande Fratello Vip continua a riservare sorprese per i telespettatori. Il reality di Canale5 ha portato i concorrenti della terza edizione a fare un bilancio della loro vita in un viaggio all’interno dei propri sentimenti. In queste ore anche Silvia Provvedi, che è sembrata sempre molto restia a parlare della sua vita privata e in particolare della sua precedente ...