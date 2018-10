Grande Fratello Vip | Enrico Silvestrin rischia la bestemmia | poi ha un' idea e si corregge

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Video : figlio per Silvia - doccia hot per Giulia (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, Silvia e Giulia PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:37:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'agguato a Francesco Monte : Cecilia Rodriguez entrerà nella casa : Cecilia Rodriguez tornerà nella casa del Grande Fratello Vip . A svelare il suo ruolo è proprio la Marchesa d'Aragona che, parlando con Elia Fongaro e Fabio Basile , ha rivelato che è stata proprio ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini : Tra il modello e la showgirl la complicità è evidente ma loro affermano di essere solo amici, nonostante un precedente....

Grande Fratello Vip 2018 : ci sono anche loro ma nessuno se n’è accorto : Stefano Sala, Benedetta Mazza, Martina Hamdy Una presenza assente, potremmo definire la permanenza di alcuni inquilini della casa di Grande Fratello Vip 2018. Quest’anno l’interesse per le vicissitudini dei protagonisti del reality di Canale 5 sembra decisamente scemato. Tra le considerazioni da fare non può mancare una riflessione sulla scelta di un cast che già in partenza sembrava debole e che con il passare dei giorni sta ...

Grande Fratello Vip 2018 - terza puntata/ Nuovo concorrente - eliminato e diretta : la decisione di Battista : Grande Fratello Vip 2018, diretta terza puntata: secondo eliminato, nuove nomination e un Nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e lo scontro con Ivan Cattaneo per Cecilia Rodriguez : L'ex tronista sbotta contro il cantante bergamasco per i riferimenti continui alla storia tra Cecilia e Ignazio Moser

Grande Fratello Vip 3 puntata 8 ottobre 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo - Walter Nudo e Francesco Monte in pole position. Il favorito degli scommettitori di Sisal Matchpoint è Enrico Silvestrin : Tra nomination, prime eliminazioni e new entry, sta per cominciare la terza settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i Vip nominati della terza puntata- Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander – a rischiare di più la porta rossa è l’ex velino Fongaro, il più lontano dalla vittoria a quota 20.00. Ma la vera novità è stata l’ingresso nella casa di Lory del Santo che, nella scorsa puntata, ha ...

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 tra presunte bestemmie - ritiri ed eliminati : anticipazioni 8 ottobre : La terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 promette scintille dopo una settimana di fuoco vissuta dagli inquilini della casa. L'atmosfera del tutto amici e tutti vicini è finita quando la produzione ha deciso di eliminare la divisione in gruppi e ha rimesso tutti insieme nella casa e a loro si è aggiunta anche Lory del Santo che, in barba alle polemiche, ha deciso di mettersi in gioco e questa sera rischia di andare incontro alla prima ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo di Maurizio Battista : problema 'gigantesco' - verso il clamoroso addio alla casa : Colpo di scena al Grande Fratello Vip . Il comico di Zelig Maurizio Battista sarebbe a un passo dall'addio volontario alla casa. All'origine della sua possibile uscita anticipata ci sarebbe una '...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez potrebbe entrare nella casa a chiederlo è proprio un concorrente : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un’indiscrezione è la Marchesa Daniela d’Aragona L’ex fidanzata diFrancesco Monte potrebbe entrare addirittura questa sera durante la diretta della puntata.Un rientro che potrebbe turbare la neo coppia Francesco Monte – Giulia Salemi. A richiedere la sua presenza è stata la Marchesa che con Chechu ha un rapporto d’amicizia ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez stasera rientra nella Casa : «Cecilia Rodriguez entra in Casa per me e se non va bene a qualcuno ... chi se ne frega». Le parole di fuoco sono quelle della Marchesa Daniela d’Aragona che durante la notte si è lasciata andare ad uno sfogo. Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe quindi rientrare, a un anno di distanza, Cecilia Rodriguez . Al momento, in realtà, il desiderio della Marchesa è piuttosto remoto ma non improbabile, perchè l'ex ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zozzone - tutto ubriaco…” : Quando si trascorrono ventiquattro ore su ventiquattro con le telecamere e i riflettori puntati può succedere di dimenticarsene. Sintomo che dopo quindici giorni ci si abitua e i filtri sono sempre minori. Anche se la gaffe in questione arriva da una donna esperta e famosa come Eleonora Giorgi. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a confidenze con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, all’interno della casa ...