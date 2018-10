Grande Fratello Vip 2018 terza puntata | i nominati e l’eliminato della settimana

Grande Fratello VIP 2018 : risate sulla gara del lato B dei concorrenti e sulla mano morta di Ivan Cattaneo. Due pesi e due misure? : In linguaggio tecnico, con il termine double standard ci si riferisce all’applicazione di criteri di giudizio (e critica) diversi rispetto a situazioni simili. Un principio, evidentemente, ampiamente sfruttato in occasione della terza puntata del Grande Fratello VIP, nel corso della quale sono andati in scena un paio di siparietti piuttosto imbarazzanti, passati del tutto inosservati agi occhi di Ilary Blasi e del sempre attento Alfonso ...

Silvia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip : momenti difficili per la concorrente : Gf Vip, Silvia Provvedi in lacrime: “Ho rinunciato a tutto per Fabrizio Corona” Duro sfogo di Silvia Provvedi al Gf Vip. La ragazza è finita in lacrime quando Ilary le ha chiesto di Fabrizio Corona e della sua storia d’amore, anche se per fortuna ci sembra essere uscita da quel periodo e di aver ritrovato […] L'articolo Silvia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip: momenti difficili per la concorrente proviene da ...