Grande Fratello Vip 2018 | diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato | Maurizio

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Cecilia Rodriguez : «Non la amo più» : Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L'ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A ...

Lory Del Santo/ “Ho messo da parte il dolore per condividere la bellezza della vita “(Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Chi è il Gemello del Castigatore del Grande Fratello Vip 3/ Video - Giulia Salemi : “Ricordo lo scorso anno” : Nella casa del Grande Fratello Vip 3 è tornato il Castigatore, questa volta, accompagnato dal Fratello che è l'opposto di Massimo La Torre. I due hanno assistito al gioco della settimana(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:25:00 GMT)

Francesco Monte e Stefano Sala/ Cos’è successo sotto le coperte al Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Stefano Sala, cos'è accaduto tra i due in Caverna sotto le coperte? Arrivano i chiarimenti in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - sorpresa per Maurizio Battista : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiamo minuto dopo minuto su Leggo.it ; la trasmissione è iniziata e c'è tantissima ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi copertissima : 'Mi manca solo il cravattino' : Una Ilary Blasi insolitamente copertissima, quella che si è presentata in studio per la terza serata in diretta della terza edizione del Grande Fratello Vip : la signora Totti indossava un tailleur ...

Grande Fratello Vip : Cecilia Rodriguez entra nella casa! : nella casa del Grande Fratello Vip, la presenza di Cecilia Rodriguez è ormai diventata una certezza. A svelare la notizia, è la marchesa Del Secco D’aragona la quale svela la chicca proprio a Francesco Monte. Sentite il discorso dei due! nella casa del Grande Fratello Vip, in queste ore la Marchesa Del Secco D’Aragona ha svelato ai coinquilini, un retroscena del programma. Ha confidato in parole povere che nelle mura di Cinecittà, ...

Grande Fratello VIP 2018 - 3a PUNTATA/ Eliminato Valerio Merola - diretta : Battista incontra Alessandra Moretti : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta terza PUNTATA: secondo Eliminato, nuove nomination e un nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Alessandra Moretti - lettera in diretta/ La compagna di Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Alessandra Moretti, compagna di Maurizio Battista, entra nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il "Ti amo" in diretta per convincere il comico a rimanere(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Valerio Merola - secondo eliminato/ Scontro con Silvestrin : “Non so chi sia” (Grande Fratello Vip 2018) : Valerio Merola, sarà eliminato? Il pubblico è pronto a prendere una decisione importante con il personaggio televisivo finito al televoto e ora a rischio. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:17:00 GMT)