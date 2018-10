Grande Fratello Vip 2018 | anticipazioni terza puntata | un addio clamoroso | nuovo ingresso

Grande Fratello Vip 2018 - terza puntata in diretta : chi verrà eliminato? : Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni terza puntata Dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la terza puntata del Grande Fratello ...

Domenica Live e Grande Fratello - il malore in diretta di Lisa Fusco da Barbara D'Urso : 'Cos'hai? Sembri...' : 'Lisa cos'hai? Mi sembri sotto choc'. Barbara D'Urso si rivolge così a Lisa Fusco, in diretta. La soubrettina è bianca come un cencio. 'Non sto bene...'. 'Ma che c'entra con la Marchesa?', incalza la ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e la frecciata di Teresanna Pugliese : «Anche io non lo amavo» : Qualche giorno fa Francesco Monte , recluso al Gf Vip , programma seguito da Leggo.it , aveva parlato del suo rapporto con Teresanna Pugliese , conosciuta sotto i riflettori di 'Uomini e donne' e ...

Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Terza puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla Terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin rischia la bestemmia : poi ha un'idea e si corregge : di Silvia Natella Enrico Silvestrin sa bene che al Grande Fratello Vip le bestemmie si pagano. Ai telespettatori del reality non è sfuggito che ha rischiato l'espulsione dalla casa e si è salvato in ...

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Video : figlio per Silvia - doccia hot per Giulia (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, Silvia e Giulia PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:37:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'agguato a Francesco Monte : Cecilia Rodriguez entrerà nella casa : Cecilia Rodriguez tornerà nella casa del Grande Fratello Vip . A svelare il suo ruolo è proprio la Marchesa d'Aragona che, parlando con Elia Fongaro e Fabio Basile , ha rivelato che è stata proprio ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini : Tra il modello e la showgirl la complicità è evidente ma loro affermano di essere solo amici, nonostante un precedente....

Grande Fratello Vip 2018 : ci sono anche loro ma nessuno se n’è accorto : Stefano Sala, Benedetta Mazza, Martina Hamdy Una presenza assente, potremmo definire la permanenza di alcuni inquilini della casa di Grande Fratello Vip 2018. Quest’anno l’interesse per le vicissitudini dei protagonisti del reality di Canale 5 sembra decisamente scemato. Tra le considerazioni da fare non può mancare una riflessione sulla scelta di un cast che già in partenza sembrava debole e che con il passare dei giorni sta ...

Grande Fratello Vip 2018 - terza puntata/ Nuovo concorrente - eliminato e diretta : la decisione di Battista : Grande Fratello Vip 2018, diretta terza puntata: secondo eliminato, nuove nomination e un Nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e lo scontro con Ivan Cattaneo per Cecilia Rodriguez : L'ex tronista sbotta contro il cantante bergamasco per i riferimenti continui alla storia tra Cecilia e Ignazio Moser

Grande Fratello Vip 3 puntata 8 ottobre 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...