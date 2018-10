Gran Piemonte 2018 | programma | orari e tv Il percorso e l’altimetria

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Giovedì 11 ottobre si correrà la 102ma edizione del. La sfida per la vittoria della seconda classica del Trittico d’Autunno sarà sui 191 km da Racconigi a Stupinigi. Ilè prevalentemente pianeggiante e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. Tanti i corridori di livello che troveremo al via tra cui spicca il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde. Ci saranno poi anche Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot e i nostri Sonny Colbrelli e Sacha Modolo, pronti ad essere protagonisti in caso di arrivo in volata. La partenza della corsa è fissata alle 11.55, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.40, in base alla mediaa. Ilsarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Di seguito ilcompleto eGiovedì 11 ottobre ...