Governo | spread apre in rialzo | 298 punti Apertura in rosso per piazza Affari

Spread - il piano del Governo : “Incentivi per far comprare alle famiglie il debito in mano a investitori stranieri” : L’obiettivo, secondo il sottosegretario leghista Armando Siri, è “dimostrare che il nostro Paese ha una solida dotazione di risparmio privato, e se vuole ha la possibilità di puntare ad assorbire in modo autonomo le proprie necessità di finanziamento con l’emissione di titoli di Stato”. Tradotto: le famiglie italiane, che oggi detengono solo il 5% del debito pubblico contro il 57% del 1988, dovrebbero trasformarsi in un ...

Piero Angela contro il Governo : "È grave che lo Stato crei debito e faccia alzare lo spread" : "La nostra produttività, che è l'efficienza di un Paese, è ferma da 15 anni. La politica deve distribuire equamente la ricchezza e fare in modo che il Paese ne produca. E' la partita doppia delle entrate e delle uscite, è un ragionamento che fa ogni famiglia, che non lo faccia lo Stato creando questo debito pubblico e soprattutto questo spread che ci porta via decine di miliardi di interessi è molto grave". ...

Piero Angela contro il Governo Lega-M5s/ Video - "Creare debito pubblico e spread è molto grave" : Piero Angela contro il governo, Video: il divulgatore scientifico ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana critica le politiche che creano debito pubblico e spread.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:12:00 GMT)

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente BCE : "Governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

Manovra - con lo spread a quota 400 Governo pronto alla retromarcia sul rapporto deficit/pil : 'Me ne frego' ha detto e ripetuto Matteo Salvini riferendosi a un eventuale respingimento in sede europea della Manovra italia. Come spiega La Stampa, è convinzione della maggioranza gialloverde che l'...

Manovra - lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti dopo il ritocco del Governo alla previsioni sul deficit : Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%. “No, non faremo marcia indietro” sulla Manovra se lo spread continua a salire aveva detto prima dell’apertura dei mercati a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. “Se tagli le tasse – ha aggiunto – aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non ...

Il Governo : “Avanti anche con il no dell’Ue”. Marcia indietro solo con lo spread a 400 : Il sacrificio è fatto, dicono. Oltre non andiamo, ripetono. In meno di 24 ore il deficit fissato dentro il Def cala ancora: non più 2,4 per cento per il prossimo triennio, come era fino a lunedì, ma neppure 2,2 nel 2020 e 2 per cento nel 2021, come era stato deciso durante il vertice dell’altro ieri. La forbice di Giovanni Tria e dei funzionari ...

Manovra - Di Maio “deficit 2 - 4% nel 2018 - poi vediamo”/ Ultime notizie - Governo modifica Def ma sale lo spread : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Manovra - Def : Governo apre a correzioni sul deficit/ Ultime notizie - spread risale : nuovo vertice con Tria : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Il Governo cambia il Def e lo spread scende Deficit al 2 - 4% ma soltanto per il primo anno : Mentre i due leader della maggioranza continuano ad attaccare i vertici europei, il governo è costretto a cambiare in fretta e furia il Def per calmare i mercati dopo una giornata in cui hanno preso nettamente le distanze dalla manovra. Risultato: lo spread apre in netta discesa

Il Governo apre a una revisione del deficit - lo spread cala a 285 punti : MILANO - Il mezzo passo indietro del governo sugli obiettivi di finanza pubblica ridà aria ai Btp: lo spread con i Bund tedeschi a dieci anni cala nettamente in apertura di giornata, portandosi in ...

Spread sopra 300 - il Governo cambia il Def Deficit al 2 - 4% ma soltanto il primo anno : Mentre i due leader della maggioranza continuano a insultare i vertici europei, il governo è costretto a cambiare in fretta e furia il Def dopo una giornata in cui i mercati hanno preso nettamente le distanze dalla manovra "gialloverde" facendo alzare pericolosamente lo Spread oltre quota 300

Lo spread schizza a 300. Il Governo : deficit al 2 - 4% soltanto per un anno : All’imbrunire, il premier Conte twitta un’immagine quasi gioiosa dello stato maggiore riunito attorno al tavolo, con i due vicepremier Di Maio e Salvini soddisfatti e un ministro Tria sorridente malgrado tutto. Si tira dritto pure se si apre qualche timido spiraglio a un’ipotesi di correzione. ...

Lo spread schizza a 300 - Il Governo : deficit al 2 - 4% soltanto per un anno : All’imbrunire, il premier Conte twitta un’immagine quasi gioiosa dello stato maggiore riunito attorno al tavolo, con i due vicepremier Di Maio e Salvini soddisfatti e un ministro Tria sorridente malgrado tutto. Si tira dritto pure se si apre qualche timido spiraglio a un’ipotesi di correzione. ...