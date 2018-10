Google | un bug ha messo a rischio i dati di 500mila utenti

Google Home si attiva di notte per un bug e il modello Mini è lo smart speaker più venduto : Si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno notato alcune attiva zioni di Google Home o altri altoparlanti con Google Assistant durante la notte L'articolo Google Home si attiva di notte per un bug e il modello Mini è lo smart speaker più venduto proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie - spunta un altro bug irrisolto : su Google Pixel XL non va più la ricarica rapida : La noia riguarda la ricarica rapida: in alcuni casi non è riconosciuta del tutto, mentre in altri solo in una percentuale di casi molto bassa L'articolo Android 9 Pie, spunta un altro bug irrisolto: su Google Pixel XL non va più la ricarica rapida proviene da TuttoAndroid.