Chiude Google Plus il più grande fallimento di Alphabet : I dati di mezzo milione di utenti di Google+ sarebbero stati esposti dal problema software che ha colpito Google e

Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha esposto i dati di 500 mila utenti : ... Google+ sarebbe dovuto essere la risposta di Mountain View a Facebook e Twitter, con il vantaggio di coinvolgere direttamente gli utenti della casella di posta elettronica più diffusa al mondo. ...

Assegnati a Huawei Mate 20 Pro - Google Pixel 3 e OnePlus 6T i presunti punteggi di DxOMark : Dal lontano oriente arriva una presunta classifica futuristica di DxOMark che amplierebbe di molto gli orizzonti attualmente della graduatoria attualmente pubblicata. Fra gli smartphone presenti ce ne sono di ufficializzati o meno a scompigliare una top 15 con a capo Huawei Mate 20 Pro, davanti a Google Pixel 3, molto lontano da OnePlus 6T. L'articolo Assegnati a Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 e OnePlus 6T i presunti punteggi di DxOMark ...

OnePlus pronta a organizzare due eventi di lancio per 6T - per i Pixel 3 Google ne terrà… 3! : OnePlus 6T verrà presentato il 17 ottobre in India, i Google Pixel 3 il 9 ottobre a New York, a Parigi e anche a Londra L'articolo OnePlus pronta a organizzare due eventi di lancio per 6T, per i Pixel 3 Google ne terrà… 3! proviene da TuttoAndroid.

Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti : L'ultimo update di Google Plus ci suggerisce che gli sviluppatori lavorano ad una funzionalità che potrebbe consentire un nuovo tipo di flusso personalizzabile L'articolo Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti proviene da TuttoAndroid.

Google Feed nel launcher di OnePlus? Si può - al momento solo su OnePlus 6 - con un modulo Magisk : Un utente XDA ha scoperto che il launcher OnePlus potrebbe permettere all'utente il rimpiazzo di Shelf con il flusso di Google L'articolo Google Feed nel launcher di OnePlus? Si può, al momento solo su OnePlus 6, con un modulo Magisk proviene da TuttoAndroid.

Crackables è il puzzle di OnePlus e Google con maxi premio dal valore di 30.000 dollari : Da una collaborazione fra Google e OnePlus nasce un nuovo videogame. Si tratta di un puzzle/rompicapo di nome Crackables che sarà disponibile da domani, 18 settembre, sotto forma di contest per una sfida fra videogiocatori per contendersi vari premi fra cui un maxi premio del valore di ben 30 mila euro. L'articolo Crackables è il puzzle di OnePlus e Google con maxi premio dal valore di 30.000 dollari proviene da TuttoAndroid.

Google Francia ha chiuso la propria pagina Google Plus : Google Francia ha deciso di chiudere la propria pagina ufficiale su Google Plus ed ha invitato i propri utenti a seguire quelle su Twitter e Facebook. L'articolo Google Francia ha chiuso la propria pagina Google Plus proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

I Plus Codes permettono di creare indirizzi virtuali in Google Maps : Con i Plus Codes è decisamente più semplice raggiungere località non mappate direttamente su Google Maps, o del cui indirizzo non siete certi. L'articolo I Plus Codes permettono di creare indirizzi virtuali in Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Migliora La Fotocamera Di OnePlus 6 Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo OnePlus 6 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del OnePlus 6 Download Google Camera APK OnePlus 6 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]