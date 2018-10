GIUSY VERSACE Come trasformare il dolore in una rinascita S’è fatta notte

GIUSY VERSACE : «Così racconto le mie gambe in carbonio ai bambini» : «Sa che mentre parliamo ho un formicolio sotto la pianta del piede destro, ma io un piede non ce l’ho?». Si chiama sindrome dell’arto fantasma e Giusy Versace ha imparato a conviverci. Dal 22 agosto 2005, quando un incidente stradale le ha portato via entrambe le gambe , a 28 anni. «Quando arriva il formicolio sotto il piede tiro un colpo. Poi lo ignoro, faccio finta di niente perché di fatto non c’è. A volte mi prende il crampo ...

GIUSY VERSACE presenta il suo primo libro per ragazzi : WonderGiusy è in libreria : WonderGiusy è in libreria! E’ uscito il primo libro per ragazzi di Giusy Versace. “Dedicato a tutti i bambini che mi hanno regalato un sorriso e che, a volte, hanno visto in me un punto di riferimento. Grazie a loro ho capito che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda” E’ uscito in questi giorni il nuovo libro illustrato per ragazzi di Giusy Versace “WonderGiusy”, la supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe ...