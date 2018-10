Giù le mani dall' informazione | Fnsi promuove una conferenza stampa dopo gli

Romania - è fallito il referendum per abolire le nozze omosessuali : non è stato raggiunto il quorum : È fallito il referendum promosso dal governo di centrosinistra della Romania per l'abolizione dalla carta costituzionale della disposizione che rende leciti nel Paese i matrimoni tra coppie omosessuali.Alle urne è andato solo il 20,41% degli aventi diritto e non è stato così raggiunto il quorum del 30% dei votanti richiesto per la validità della consultazione. Nei due giorni di apertura dei seggi si sono recati alle urne infatti solo il 20,41% ...

Pesi – Olimpiadi Giovanili : domani è il turno di Giulia Imperio - venerdì arriva Cristiano Ficco : Avrà inizio domani l'avventura olimpica per Giulia Imperio e Cristiano Ficco, i due giovanissimi azzurri che rappresenteranno l'Italia dei Pesi ai Giochi di Buenos Aires. La prima a salire sulla ...

Riace - in migliaia sfilano per il sindaco «Giù le mani da Mimmo Lucano» | : Il primo cittadino agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli striscioni dei manifestanti: «Il mondo lo adora, l’Italia lo arresta»

F1 Giappone - Verstappen : «Domani posso raggiungere podio» : SUZUKA - 'Ieri non speravo di essere terzo oggi, sono contento di avercela fatta. E' bello vedere i tifosi che mi incitano anche sotto la pioggia'. Max Verstappen ha ritrovato il sorriso dopo le ...

Alto Adige - manifesti di Casapound con foto di giunta provinciale e migranti : “Ripuliamo il Südtirol”. Aperta inchiesta : “Ripulire l’Alto Adige”. Scritto anche in tedesco: “Südtirol reinigen”. In mezzo il simbolo della tartaruga frecciata, sopra la foto della giunta provinciale, sotto quella di un gruppo di africani non meglio identificabili. È il manifesto elettorale stampato e distribuito in tutta l’Alto Adige da Casapound, in vista delle elezioni del prossimo 21 ottobre, che ora è al centro dell’istruttoria Aperta dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo ...

Fiorentina - Corvino è una furia : “Giù le mani da Chiesa - arbitraggio ineccepibile” : Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della ben nota questione legata a Federico Chiesa ed al rigore assegnato alla viola “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ...

Cangemi : romani bocciano Giunta Raggi - Capitale nel degrado : Roma – “I romani bocciano la Giunta Raggi: 5 in pagella al sindaco per il peggioramento dei servizi pubblici locali, in testa trasporti e raccolta dei rifiuti. Basta guardarsi intorno, dal centro alla periferia, per rendersi conto del pessimo stato in cui si trova la nostra citta’: immondizia ovunque, voragini, alberi che crollano ad ogni folata di vento, ville e giardini abbandonati a se stessi”. “L’indagine ...

Lippi : “Il Var non è ancora utilizzato nella giusta maniera” : Marcello Lippi, ex ct campione del mondo nel 2006, è tornato a parlare del campionato italiano. Il tecnico, adesso allenatore in Cina, ha parlato a Pisa in occasione del festival internazionale della robotica di cui è testimonial. “Il Var non è utilizzato nel migliore dei modi, bisogna sfruttarlo meglio” L’argomento di discussione è stato […] L'articolo Lippi: “Il Var non è ancora utilizzato nella ...

Bologna : domani e mercoledì l'Università contro i pregiudizi del nostro tempo : ... 17.00 23.00 Stefano Benni, in video, Saluto a Saperi pubblici: «il futuro non è scritto» Vincenzo Balzani, Laura Calzà e Angelo Stefanini, Perché oggi la scienza non può tacere Ermanna Montanari, ...

Da domani temporali - temperature Giù e venti forti al Centro Nord : Roma, 30 set., askanews, - Maltempo in arrivo sull'Italia: da domani temporali, temperature in calo e venti forti al Centro-Nord e il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di ...

Giulio Sapelli : 'Preoccupato da manifestazioni di piazza dei M5s' : E' stato per qualche settimana tra i potenziali candidati premier del Movimento 5 Stelle. Giulio Sapelli, economista, non poteva non essere 'della partita' ieri sera a piazza Pulita su La7 , dove si ...