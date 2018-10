Giochi 2026 | al Cio piace Milano-Cortina

Giochi 2026 : Erzurum fuori da candidate : ANSA, - BUENOS AIRES, 4 OTT - La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle città candidate ad organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del ...

Olimpiade - Milano-Cortina per il 2026 : la sfida ai Giochi è partita : La corsa è di Milano-Cortina 2026 è lanciata. A Palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto che guarda il Canal Grande, i sindaci Giuseppe Sala e Giampiero De Franceschi e i presidenti di Lombardia e ...

Giochi 2026 : Zaia - non litigheremo : Cortina è l'hub degli sport invernali più grande d'Europa, e non dimentichiamo che il turismo, con 17 miliardi di fatturato, è la più grande impresa in Veneto". Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

Giochi 2026 - Sala 'lavoriamo al dossier' : ... siamo tutti alleati, vado lì con un approccio semplice: abbiamo avuto tempo per discutere, adesso è finito, bisogna andare avanti perché il mondo e il Cio non aspettano noi e dobbiamo preparare un ...

Giochi 2026 : Zaia - porta aperta a Torino : ANSA, - VENEZIA, 2 OTT - Per la candidatura alle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina il 'dado è tratto', ma c'è chi auspica ancora, come il presidente del Veneto Luca Zaia, il ripensamento di Torino. "...

Giochi 2026 - Sala "finito tempo parole" : ANSA, - MILANO, 2 OTT - "Io non voglio alimentare la polemica, per me il tempo delle parole è finito, ora è il tempo dei fatti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala alla richiesta di una replica ...

Giochi 2026 - Appendino in trincea : «Continuo la battaglia per Torino» : «Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. E io credo che per correttezza e...

Giochi 2026 - Appendino : "Non è finita" : 'Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. E io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei ...

Giochi invernali 2026 - sì a Milano-Cortina. Di Maio : 'Non metteremo soldi' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Giochi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Di Maio : «Governo non metterà soldi» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Giochi 2026 - ufficiale la candidatura Milano-Cortina | Appendino replica - Di Maio : non metteremo un euro : Ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Giochi 2026 - Fontana - Zaia e Malagò : "L'Italia candida Milano-Cortina" : Olimpiadi 2026, Malagò: "candidatura Milano-Torino? Siamo ai supplementari" "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". ...

Giochi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Appendino : «Scelta incomprensibile» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...