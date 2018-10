Giardini nei dintorni di Roma | dove si trovano i migliori?

Settembre in Maremma : dal jazz di Orbetello alle visite nei dintorni fra cultura - natura e Giardini d'arte : Roberto Gatto New Quartet, Gege Telesforo e New Talents jazz Orchestra, Javier Girotto sono gli ospiti che si alternano nella terrazza-palcoscenico più bella dell'Argentario sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante – Orbetello) che si colora di luci, suoni, profumi per tre serate piene di emozioni.È un Settembre all'insegna della grande musica jazz, dunque, per la seconda edizione di Orbetello jazz Festival, ...