GF Vip | Valerio Merola sbotta in diretta | Violenza da parte di un concorrente

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - sorpresa per Maurizio Battista : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiamo minuto dopo minuto su Leggo.it ; la trasmissione è iniziata e c'è tantissima ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 3a PUNTATA/ Eliminato Valerio Merola - diretta : Battista incontra Alessandra Moretti : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta terza PUNTATA: secondo Eliminato, nuove nomination e un nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:36:00 GMT)

GF Vip : Valerio Merola eliminato. Battista si commuove per Elia : Grande Fratello Vip: Valerio Merola fuori e Battista piange per Elia Siamo alla terza puntata del GF Vip ma la carne al fuoco è già tanta. Valerio Merola è stato eliminato dopo Lisa Fusco, perdendo al televoto contro Elia Fongaro, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Merola è stato votato da una maggioranza decisamente netta: addirittura il 47% del pubblico ha voluto che uscisse dalla Casa più spiata d’Italia. Senza ombra di dubbio, il ...

Maurizio Battista si ritira?/ Lite con Valerio Merola in diretta : "Sei un poraccio!" (Grande Fratello Vip) : Maurizio Battista, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La Lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:05:00 GMT)

Diretta Grande Fratello Vip : chi uscirà tra Elia - Jane - Valerio e Ivan : Il Grande Fratello Vip arriva al suo terzo appuntamento e stasera andra' in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20. Tante le sorprese che ci riserveranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini durante la puntata, ma tra gli aggiramenti più scottanti troveremo sicuramente l’eliminazione settimanale. I quattro concorrenti che temono l’uscita dalla Casa sono Ivan Cattaneo, Jane Alexander, Elia Fongaro [VIDEO] e Valerio Merola [VIDEO]. Per un concorrente ...

GF Vip choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Merola - storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018 Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto […] L'articolo Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - volano stracci fra Valerio Merola e Maurizio Battista : Sono ore piuttosto particolari queste nella casa del Gf Vip , i concorrenti iniziano a conoscersi e sta diventando sempre più difficile mantenere segrete le antipatie. Ma i primi litigi - come spesso ...